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全美最貴郵區 北加州阿瑟頓市連5年奪冠

編譯俞仲慈／綜合報導
位於加州矽谷郊區的阿瑟頓，人口僅7000多人，中位數房價卻高達775萬元。圖為阿瑟頓的霍爾布魯克-帕爾默公園。(取自維基共享資源)
位於加州矽谷郊區的阿瑟頓，人口僅7000多人，中位數房價卻高達775萬元。圖為阿瑟頓的霍爾布魯克-帕爾默公園。(取自維基共享資源)

若以郵遞區號劃分，全美房價最貴的地區都是地處沿海或海灘的高級社區；根據最新研究調查，位於北加州聖馬刁郡的阿瑟頓市(Atherton, San Mateo County)連續五年蟬聯全美最「貴氣」郵遞區號冠軍。

全美第一昂貴郵遞區號在灣區阿瑟頓，環境優美宜人。圖為阿瑟頓市內一處公園。(圖取自...
全美第一昂貴郵遞區號在灣區阿瑟頓，環境優美宜人。圖為阿瑟頓市內一處公園。(圖取自阿瑟頓城鎮官網)

據每日郵報(Daily Mail)報導，地產分析公司RealtyHop針對全國房價最貴郵遞區號進行年度調查，發現關鍵共同點就是鄰近海岸，位於加州矽谷郊區的阿瑟頓，郵遞區號94027，人口僅7000多人，但多年來一直是科技富豪與名流首選住處，中位數房價高達775萬元，連續第五年蟬聯全國最富裕郵遞區號寶座。

佛州邁阿密海灘中位數房價從去年550萬元增至610萬元，圖為邁阿密海灘戲水的民眾...
佛州邁阿密海灘中位數房價從去年550萬元增至610萬元，圖為邁阿密海灘戲水的民眾。(美聯社)

亞軍則落在佛羅里達州邁阿密海灘(Miami Beach，33109)，中位數房價從去年550萬元增至610萬元，讓這座陽光州熱門城市繼續保住富裕地位，排名也躍升一位。

至於以海濱高房產聞名的紐約州漢普頓(Hamptons)，同時有兩個郵遞區號擠入前十名，包括薩加波納克(Sagaponack，11962)中位數房價為599.5萬元，排名第三；喬治亞州海島(Sea Island，31561)緊追在後，中位數房價為549萬9000元，排名第四；還有位於長島的沃特邁(Water Mill，11976)中位數房價529.5萬元，排名第五；懷俄明州提頓村(Teton Village，83025)中位數房價499萬5000元，排名第六。 

另外加州也有兩個郵遞區號擠入前十名，紐波特海岸(Newport Coast，92657)以495萬元排名第七，聖塔芭芭拉(Santa Barbara，93108)以485萬元排名第八，兩者均以風景如詩如畫著名的沿海社區，也是脫口秀主持人歐普拉(Oprah Winfrey)、英國哈利王子(Prince Harry)夫婦等名流的居住地。

RealtyHop調查今年元旦至10月15日間，全國50州與哥倫比亞特區逾300萬棟掛牌出售的房產，分析各州最高中位數房價獲得這份年度排行榜，其中阿肯色州羅傑斯(Rogers，72758)中位數房價以40萬8403元墊底，至於各州最貴郵遞區號中位數房價為155萬元。

房價 加州 懷俄明州

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