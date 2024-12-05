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運動員vs.書呆子 大學畢業誰先拿到22萬年薪？

記者顏伶如／綜合報導
運動員大學畢業之後較常從事金融、商業領域的工作，相較於非運動員更可能繼續攻讀企管碩士。圖為大學美式足球比賽。（美聯社）
運動員大學畢業之後較常從事金融、商業領域的工作，相較於非運動員更可能繼續攻讀企管碩士。圖為大學美式足球比賽。（美聯社）

非營利機構「全國經濟研究所」(National Bureau of Economic Research，NBER)最新研究指出，大學畢業之後職業生涯更成功、年收入至少22萬元以上者，在校期間並不是書呆子，而是運動員。

研究人員針對1970年至2021年之間，畢業於哈佛大學(Harvard University)等競爭激烈的美國頂尖大學共計40萬名畢業生進行分析，包括運動員與非運動員在內。統計發現，運動員大學畢業之後較常從事金融、商業領域的工作，相較於非運動員更可能繼續攻讀企管碩士(MBA)，而且是從名校拿到MBA學位。

調查顯示，不管是足球隊員、摔跤選手、籃球隊員或其他運動項目的運動員，出社會之後都可能在職場擔任資深職位，薪水也比非運動員的同窗略勝一籌。

「全國經濟研究所」報告指出，整體而言，畢業於同一所大學、從事相同領域工作的情況下，有運動背景的勞工職場生涯總收入，比沒有運動背景的勞工多賺大約3.4%。

換算成薪資收入之後，運動員在整體職業生涯的累計收入為182萬元，尖峰時期年薪13萬5000元，非運動員職場生涯總收入為160萬元，尖峰時期年薪12萬6000元。

「財星」(Fortune)雜誌報導，不可諱言的是，參加某些體育項目的開銷較為昂貴，長曲棍球(lacrosse)、騎馬等就是走貴族路線的私立預備學校(prep schools)的常見項目，運動員畢業後收入較高、職位較高可能跟出身家庭背景有關，社經條件較好，擁有豐富人脈。

不過，研究人員發現，即使來自不同社經背景的運動員，或者學業成績要求門檻較低的體育團隊，運動員畢業之後的職場發展， 還是比非運動員同學更好，原因可能與運動員閒暇時間仍必須練習、必須為上場比賽準備有關，這些技巧在企業圈都非常吃香。

研究指出，運動員的職場社交平台領英(LinkedIn)個人檔案裡，領導力、策略規畫等管理相關技巧獲得背書的機率比非運動員同僚來得高，但研究與數據分析等技巧則不如非運動員。

最新研究指出，大學畢業之後職業生涯更成功、年收入至少22萬元以上者，在校期間不並...
最新研究指出，大學畢業之後職業生涯更成功、年收入至少22萬元以上者，在校期間不並是書呆子，而是運動員。（美聯社）

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