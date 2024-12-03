喬大校園女生遇害 手機定位、SOS功能…數位證據助定罪
委內瑞拉籍無證移民伊巴拉(Jose Antonio Ibarra)今年2月殺害在喬治亞大學校園附近慢跑的22歲奧古斯塔大學護理學院女學生萊利(Laken Hope Riley)，20日被法官判定10項罪名全數成立，判處無期徒刑，不得假釋。有線電視新聞網(CNN)分析，監視器、手機應用程式等技術能否保護使用者不受暴力侵害。
萊利當時在光天化日下跑步，她傳簡訊給母親並用手機分享位置資訊給朋友，讓她們知道自己的行蹤；萊利遭受攻擊時，用手機的SOS功能求助。
這類工具的使用者表示，萊利的自保做法無誤；增強安全性的產品推陳出新，尋找我的朋友(Find My Friends)或跑步、騎行應用程式「Strava」等軟體可讓使用者分享位置資訊給朋友；部分共乘(計程車)應用程式則為用戶提供與第三方廠商共用路線的選項。
在實體產品方面，個人安全警報器設計小巧時尚，可放入口袋或掛在鑰匙圈上；市售鞋墊和背包則內建GPS追蹤器，而手機、手表及其他裝置則可一鍵撥打緊急電話。
然而，類似萊利的慘案層出不窮，不禁引發人們探討保障人身安全的科技是否真能發揮作用。
除人們刻意採用的安全技術，幾乎每位智慧手機使用者都會留下數位足跡，有利追究犯罪的責任。
調查人員透過萊利和攻擊者的手機定位，追蹤案發當天的行蹤。
法庭證詞顯示，萊利遭追殺時，兩人的數位足跡距離很近，萊利的智慧手表數據也揭示了她心跳停止的剎那。
專門舉辦與性別暴力和人口走私相關訴訟行為研討會的非營利組織「AEquitas」資深律師顧問珍‧安德森(Jane Anderson)說：「在現代世界中，陪審團成員會期待看到數位證據。」
報導指出，在目擊者人數極少的家暴或性侵案中，數位證據尤其重要。
安德森表示，檢察官可用手機或位置數據來證明受害者帳號的詳細訊息，增加相關證據在陪審團成員眼中的可信度。
安德森表示，數位證據不僅能輔助受害者的陳述，也在法庭上增加事實可信度。
安德森以萊利的案件為例解釋，「她告訴你，他性侵犯她；性侵的獸行不一定會被監視器拍下，但陪審團可以相信數位證據揭露且相當可信的部分」。
上一則
川普揚言對中國加徵重稅 芬太尼受害家屬撤回請願
下一則
FB留言