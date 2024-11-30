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必需支出占收入95%以上 全美近25%家庭是「月光族」

編譯盧炯燊／綜合報導
美國有近25%的家庭是「月光族」，每月收入絕大部分直接用於支付生活所需，例如食物和房屋費用，其餘所剩無幾。(美聯社)
美國有近25%的家庭是「月光族」，每月收入絕大部分直接用於支付生活所需，例如食物和房屋費用，其餘所剩無幾。(美聯社)

美國銀行研究所(Bank of America Institute)分析指出，美國有近25%的家庭是「月光族」(live paycheck to paycheck)，亦即「每月必需支出，占家庭收入95%以上，有幸餘下的作為自由支出或作為家庭儲蓄。」

這家金融研究機構在2024年第三季對消費者做的調查發現，約有一半人認為自己是「月光族」。在分析客戶的支出模式時，發現近25%美國家庭是「月光族」，每月收入絕大部分直接用於生活所需而所剩無幾。

該研究所的資深經濟學家廷斯利(David Tinsley)指出， 許多支出壓力是難以避免的，因為與家庭及住房成本有關。

他解釋，過去幾年，「月光族」家庭的比率有所上升，這並不令人意外，因為許多生活必需品的價格都持續上漲︰食品價格、汽車保險，兒童保育……等等都只升不降。

儘管低收入家庭作為「月光族」的比率較高，但其實一些高收入家庭也是如此。

根據美國銀行研究所的內部數據，2024年第三季，年收入低於5萬元的家庭，約有35%是「月光族」，占比高於2019年的32%。而年收入15萬元的家庭，也約有20%屬於此類，主要是他們的住房費用很高。

廷斯利表示，收入較高的家庭往往擁有價格較為昂貴的房屋，每月要支付大筆房貸，因此，高收入人士會被生活必需品「吞噬」更多金錢。

僅依靠月薪生活，經濟財務自然會吃緊，會讓人增加壓力。然而這是一個難以打破的循環，主要是住房成本往往是家庭最大的開支，很難降低。

從長遠來看，「月光族」家庭最終幾乎沒有儲蓄，稍有風吹草動即面臨財務衝擊。

廷斯利警告，若然再次遭到高通膨的衝擊，又或經濟衰退程度超出預期而導致失業的話，那麼僅依靠薪資生活的人，會立即面對不得不大幅削減支出以平衡收支的壓力。

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