推廣女足 華盛頓精神隊老闆、韓裔女企業家姜蜜雪捐3000萬

姜蜜雪是美國國家女子足球聯盟第一個有色人種女性老闆。（路透）

美國韓裔女企業家、美國女子職業足球 隊華盛頓精神隊(Washington Spirit)老闆姜蜜雪(Michele Kang，譯音)向美國足球協會承諾捐贈3000萬元，以發展美國女子足球運動。

美國足協19日宣布，姜蜜雪承諾在今後五年內，為美國足協的的女子足球項目捐款3000萬元，這是足協收到投資 女足的最大一筆捐款。

美國足協計畫利用這筆捐款，擴大女球員的參賽機會，發掘和培養有才能的女子足球員，促進女球、教練、裁判的專業性開發。

足協表示，這筆捐款將招募的國家少年隊球員數量增加12倍，數位人才發掘平台將可接觸10萬名青少年球員。捐款也會用於增加7萬名女子教練和裁判員，使目前的數量增加一倍。

足協主席科恩(Cindy Parlow Cone)表示，姜蜜雪的慷慨將改變美國女子足球運動，影響幾代的女球員、教練及裁判。

現年65歲的姜蜜雪也是美國及歐洲多支女子職業足球隊的老闆。她表示，女性體育長期以來被低估和忽視，因此希望透過提供必要的支援，讓女足球員能發揮最大潛及獲得應得的專業支援，得以提高女子足球的水平。

她的父親是南韓的前國會議員，1981年踏上留學之路。畢業後在美國多家知名公司工作，2008年在維州創立了公共醫療保健諮詢企業Cognosant，兩年前開始致力於女子足球事業。

姜蜜雪以35%股份在2020年入主華盛頓精神隊，2022年前球隊大老闆鮑溫（Steve Baldwin）因姑息惡劣職場環境引發權力之爭。結果姜蜜雪逼退鮑溫取得多數股份，成為美國國家女子足球聯盟第一個有色人種女性老闆。去年她又成為英格蘭女子錦標賽(第2級)倫敦城雌獅隊(London City Lionesses)、法國奧林匹克里昂(Olympique Lyonnais)等女子足球隊的班主。

姜蜜雪也是致力於女子足球運動的全球性組織Kynisca的創始人兼首席執行官。她向CNBC表示，希望繼續投資全球女子足球隊並激勵這些國家的女孩。