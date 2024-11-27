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推廣女足 華盛頓精神隊老闆、韓裔女企業家姜蜜雪捐3000萬

編譯盧炯燊／綜合報導
姜蜜雪是美國國家女子足球聯盟第一個有色人種女性老闆。（路透）
姜蜜雪是美國國家女子足球聯盟第一個有色人種女性老闆。（路透）

美國韓裔女企業家、美國女子職業足球隊華盛頓精神隊(Washington Spirit)老闆姜蜜雪(Michele Kang，譯音)向美國足球協會承諾捐贈3000萬元，以發展美國女子足球運動。

美國足協19日宣布，姜蜜雪承諾在今後五年內，為美國足協的的女子足球項目捐款3000萬元，這是足協收到投資女足的最大一筆捐款。

美國足協計畫利用這筆捐款，擴大女球員的參賽機會，發掘和培養有才能的女子足球員，促進女球、教練、裁判的專業性開發。

足協表示，這筆捐款將招募的國家少年隊球員數量增加12倍，數位人才發掘平台將可接觸10萬名青少年球員。捐款也會用於增加7萬名女子教練和裁判員，使目前的數量增加一倍。

足協主席科恩(Cindy Parlow Cone)表示，姜蜜雪的慷慨將改變美國女子足球運動，影響幾代的女球員、教練及裁判。

現年65歲的姜蜜雪也是美國及歐洲多支女子職業足球隊的老闆。她表示，女性體育長期以來被低估和忽視，因此希望透過提供必要的支援，讓女足球員能發揮最大潛及獲得應得的專業支援，得以提高女子足球的水平。

她的父親是南韓的前國會議員，1981年踏上留學之路。畢業後在美國多家知名公司工作，2008年在維州創立了公共醫療保健諮詢企業Cognosant，兩年前開始致力於女子足球事業。

姜蜜雪以35%股份在2020年入主華盛頓精神隊，2022年前球隊大老闆鮑溫（Steve Baldwin）因姑息惡劣職場環境引發權力之爭。結果姜蜜雪逼退鮑溫取得多數股份，成為美國國家女子足球聯盟第一個有色人種女性老闆。去年她又成為英格蘭女子錦標賽(第2級)倫敦城雌獅隊(London City Lionesses)、法國奧林匹克里昂(Olympique Lyonnais)等女子足球隊的班主。

姜蜜雪也是致力於女子足球運動的全球性組織Kynisca的創始人兼首席執行官。她向CNBC表示，希望繼續投資全球女子足球隊並激勵這些國家的女孩。

不僅女足，姜蜜雪也關注其他女子運動。美國隊在2024巴黎奧運女子七人制橄欖球項目榮獲銅牌，拿下隊史首面獎牌，賽後便收到姜蜜雪400萬元的贊助，希望在四年後的洛杉磯奧運再創佳績。

華盛頓精神隊老闆姜蜜雪與職業美足華盛頓司令隊老闆魔術強生合影。（路透）
華盛頓精神隊老闆姜蜜雪與職業美足華盛頓司令隊老闆魔術強生合影。（路透）

足球 巴黎奧運 投資

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