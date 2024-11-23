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工作壓力小但年薪逾10萬 5種永續發展行業需求高

編譯廖振堯／綜合報導
太陽能系統工程師設計、開發和管理利用太陽能設備和系統，以最大效率連接到電網或電池系統。（路透）
太陽能系統工程師設計、開發和管理利用太陽能設備和系統，以最大效率連接到電網或電池系統。（路透）

高薪工作通常意味著壓力更大，如掌握生死的外科醫生、經手數百萬元商業交易的企業律師，但這不代表為了避開高壓就得屈就於較低薪的工作。CNBC「Make It」依照美國勞工部的職業資訊網路(Occupational Information Network，簡稱O*NET)內近900個職業資料庫，找出五個壓力指數相對較低但薪資中位數仍達六位數的工作。

CNBC「Make It」以面對批評、管理高壓情況等面向來以0到100分(最高壓)進行排名，以下五種工作的分數均低於70分，且都與永續發展有關。

1、遙測科學家或技術人員，年薪中位數11萬2280元

他們收集並分析來自飛機或衛星的數據，用於城市規畫、國土安全、自然資源管理等領域。不過大多數職位都需要碩博士或醫學士學歷，並有相關經驗。

2、環境經濟學家，年薪中位數11萬5730元

這類經濟學家研究替代燃料、土壤保護、污染等主題，撰寫學術論文、評估影響環境的政策法規之成本及效益。這項工作通常需要碩博士學位或法律學位。

3、水資源專家，年薪中位數15萬7740元

或稱為水資源規畫家(water resource planners)，工作內容包括引入安全清潔水源、設計並協助改善節水。大多數職位需要學士或技職學位，以及諸如數據分析、使用不同軟體系統的經驗。

4、太陽能系統工程師，年薪中位數11萬1970元

這些工程師設計、開發和管理利用太陽能設備和系統，以最大效率連接到電網或電池系統。這項工作通常需要學士學位、光伏系統知識以及設計和模擬軟體經驗。

永續發展、綠色科技等職業領域，將顯著成長。（美聯社）
永續發展、綠色科技等職業領域，將顯著成長。（美聯社）

5、環境工程師，年薪中位數10萬90元

他們負責開發保護環境和公共健康的解決方案，如改善水質、管理廢棄物、污染源控制等項目。這項工作通常需要學士學位、環境法規知識以及熟練使用建模和設計軟體。

前述工作都與永續發展有關，ZipRecruiter首席經濟學家波拉克(Julia Pollak)稱長遠來看，消費者優先考慮環保、清潔能源政策激勵、技術快速進步下，永續發展、綠色科技等領域將經歷顯著結構性成長。

勞工部

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