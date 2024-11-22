克拉馬斯河4水壩拆除 大批鮭魚重返棲息地產卵

今年10月在克拉馬斯河支流拍到水裡的鮭魚。(美聯社)

位於加州 與俄勒岡交界的四座發電水壩，長期破壞自然環境，在歷經20餘年的抗爭後，上個月終於全部拆除，結果不到一個月，就有大批鮭魚重返棲息地產卵。

美聯社報導，從俄勒岡南部流經加州北部山區的克拉馬斯河(Klamath River)全長約400哩，數百年來都是野生鮭魚棲息地，卻因為興建四座大型水壩，破壞鮭魚棲息地，加上水質惡化造成鮭魚大量死亡，當地部落歷經長年抗議與訴訟，今年10月2日終於拆除所有水壩，恢復原本的自然風貌。

最近發現有大批鮭魚重返克拉馬斯河產卵，讓「尤拉克部落」(Yurok Tribe)會議主席詹姆斯(Joseph L. James)欣慰表示：「我們的鮭魚回家了，部落為這一天已經奮鬥數十年，我們的後代應該繼承這條從源頭一路順流入海的健康河川。」

負責復育工程的「克拉馬斯河復育公司」(Klamath River Renewal Corporation)調查發現，水壩拆除後，10月的河川水溫比過去九年來同月平均溫度降低華氏14度。

卡魯克部落(Karuk Tribe)漁業專案經理薩托(Toz Soto)也證實克拉馬斯河水質的有害藻華(Algal bloom)濃度降低：「總之，今年捕獲的魚類非常健康，沒有看到細菌感染之類情況，水溫確實會影響魚類健康。」

就連克拉馬斯河支流史賓塞溪(Spencer Creek)單日也發現42條紅鮭魚與卵巢，以及多達115條帝王鮭(Chinook salmon)蹤跡，令保育人士相當興奮。

「尤拉克部落」漁業主管麥考維(Barry McCovey Jr)指出：「鮭魚告訴我們哪裡是最好的棲息地，以及哪裡還不是棲息地。」並補充道：「我們身為河域管理者與科學家，可以透過鮭魚告訴我們，哪些棲息地還需要進行復育。」