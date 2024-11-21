佛蒙特州民醫療困境：人人有醫保卻看不起病？

佛蒙特州有許多農村人口，很難吸引更多醫護人員前去執業。(美聯社)

佛蒙特州幾乎每位居民都有醫療保險 ，卻未必看得起病。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，佛蒙特向來是公衛服務最健全的州，當地的失業率和未投保率最低，但佛蒙特的個人健保保費 高居全國之冠，州報告顯示保險業者深陷財務困境。

佛蒙特楓糖漿生產商「Slopeside Syrup」家族老闆之一的布朗(Roger Brown)則表示，員工的健保費今年飆升24%，明年會再漲14%。

布朗說，這般漲幅表示付給工人的工資縮水，保險愈來愈貴，卻不見得能給員工更完善的照顧。

佛蒙特14間醫院有九間虧損，而該州最大的保險公司正努力維持營運；該州報告及產官民訪談顯示，醫療等待時間拉長漸成常態。

公衛費用調漲儼然成為全美的醫療產業問題，但公衛專家訝異，佛蒙特的幾乎所有居民都有保險，且由州政府管控醫療與保險的價格。

過去15年多以來，聯邦和州議員致力增加投保人數，藉此支撐醫院財務，讓更多人能取得付得起的醫療服務。

愛阿華大學(University of Iowa)農村公衛專家穆勒(Keith Mueller)表示：「佛蒙特的困境敲響全國醫療保險的警鐘，凸顯保險只是確保民眾取得醫療服務的障礙之一。」

監管機構和顧問表示，佛蒙特人口約65萬人且高度老化，因此很難分散風險。

地理因素加劇佛蒙特的人口挑戰，因為該州有許多農村人口，很難吸引更多醫護人員前去執業。

保費上漲的部分原因可歸咎於病患到麻州或紐約州求診，長途救護車的費用和正常體系以外的醫療費用，加劇保險公司和病患的負擔。

留在佛蒙特等待的59歲病患琳恩‧德維克(Lynne Drevik)則面臨漫長的等待，醫生4月時告知她需要膝關節置換手術，但最早的約診時段在明年1月，接著就是4月了。

德維克艱難的爬著樓梯，她說：「我的生活受困於此，很難制定任何計畫，很可怕。」

公衛專家分析，佛蒙特的醫療保險問題是該州體制自食惡果。

佛蒙特健康顧問朱莉亞‧沃瑟曼(Julie Wasserman)表示，該州透過獨立的「綠山照護委員會」(Green Mountain Care Board)監管醫院和保險價格，而董事會直到近期仍常會批准保險公司想要的任何價格異動。

沃瑟曼指出，董事會允許佛蒙特大學健康網(University of Vermont Health Network)控制該州約66%的醫療產業，縱容其主要的佛蒙特大學醫療中心(University of Vermont Medical Center)漲價，直到它躋身全美最貴的醫療機構之列。