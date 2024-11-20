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陷入網路愛情騙局… 受騙者像被洗腦 親人怎勸都不聽

編譯盧炯燊／綜合報導
受害者常陷入詐騙者製造的幻想，把自己與現實生活及家庭隔離起來。（路透）
受害者常陷入詐騙者製造的幻想，把自己與現實生活及家庭隔離起來。（路透）

高科技幾乎讓每個人都成為騙子的目標，長者尤其成為目標，原因是他們通常被認為有較多的金錢，並對科技不太熟悉；有些更出現認知能力下降。不過，即使有科技知識、頭腦靈活的人也會墮入騙局。

摩根大通( JPMorgan Chase)的客戶銀行業務主管金斯利(Darius Kingsley)指出，網上情緣的浪漫詐騙是最有害的，即使受害者的家人提出忠告，但都遭到頑強對抗。

這主要是受害者陷入了詐騙者製造的幻想裡，將他們與現實生活及家庭隔離起來。詐騙者擅長找到受害者在情感上的致命弱點，使用心理影響，包括製造恐懼感、緊迫感，甚至激起對新戀情或者投資機會的興奮。

史丹福大學長壽中心、美國金融業監理局投資者教育基金會、美國退休人員協會等組織的研究人員發現，詐騙者的目的是讓受害者進入高度情緒化的狀態，讓他們不再理性思考，只會對詐騙者的不合常理要求作出積極反應。

曾有過來人表示，即使他們設法提醒受騙的親人，尤其是父母親，可是他們都像被人洗腦，中了邪一樣，怎勸都聽不進。

例如紐約38歲的軟體工程師尼克(Nick J.)早前到加州探望80歲父親時，目睹了父親參與了一名自稱來自南韓女子的投資計畫。他得知父親使用的交易平台是個騙局，但是即使再怎麼勸說，老父還是堅稱沒問題。結果在第二天，接近100萬元沒有了。

追查後得知，原來父親在2023年，收到自稱來自南韓的女子艾娜(Aina)，在WhatsApp發來信息，之後瞞著妻子(即尼克的母親)與對方建立從沒見過面的網上情緣。艾娜之後引誘他投資，最後當然是「人財兩失」，因為艾娜得手後就消失了。而父親不但失去金錢，還毀掉了家庭關係。

根據聯邦調查局網路犯罪投訴中心(Internet Crime Complaint Center)的數字，2023年美國人因網路犯罪的損失估計為125億元，其中與愛情有關的網戀詐騙，損失就高達6.52億元。這還是已經報案的數字，沒有報案者應該更多。

過來人表示，即使提醒親人可能被騙，他們常像被人洗腦，怎勸都聽不進。（美聯社）
過來人表示，即使提醒親人可能被騙，他們常像被人洗腦，怎勸都聽不進。（美聯社）

投資 南韓 加州

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