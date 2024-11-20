賓州79歲父迷上假摔角明星 被騙近百萬 兒子阻止反挨告

職業摔角明星艾莉莎‧布利斯的形象常被用於詐騙。（美聯社）

一名父親被騙近100萬元，兒子想保住最後10萬元，卻被父親告進法院反目成仇。

紐約時報報導，79歲的艾佛烈‧曼奇內利(Alfred Mancinelli)去年夏季過世後，他的兒子克里斯‧曼奇內利(Chris Mancinelli)走進父親的家，冰箱門上還貼著一張職業摔角明星艾莉莎‧布利斯(Alexa Bliss)的照片。

但是聲稱自己是布利斯的人其實是騙子，艾佛烈迷戀此人，深信他們正在交往；多年來，艾佛烈陸續把將近100萬元的退休儲蓄 及孫女就讀大學的基金，匯給布利斯等多名網路騙子。

在布利斯之前，艾佛烈曾匯錢給宣稱四歲女兒生病的「凱特 」(Kate)，以及替朋友照顧病童的「安娜」(Anna)。

當兒子克里斯發現異狀後，他把父親最後的10萬元轉移到安全帳戶，卻引發艾佛烈與他對簿公堂，把兒子告進法院，堅持對布利斯忠誠。

47歲的賓州化學工程師克里斯說，「我相信他們的精彩故事打動人心」，使得父親向騙子敞開心房。

艾佛烈最初被詐騙的時間可追溯到2018年，到了新冠疫情隔離期間被騙更多，時至2021年春季，他的90萬元儲蓄只剩下12萬8000元。

克里斯估計，父親多數錢財匯給假布利斯及其同夥，布利斯的形象常被用於詐騙。

艾佛烈與假布利斯的訊息內容看似肥皂劇，多次提及美國世界摔角娛樂(WWE)創辦人兼總裁麥克馬洪(Vince McMahon)；假布利斯指控，麥克馬洪在她拒絕他示愛後羞辱她，而艾佛烈一直對她提供情感和經濟支持。

克里斯發現異狀後，整理父親的Google帳號時，發現該帳號連到兩台為奈及利亞IP位址的設備。

克里斯設立信託和財務計畫來協助管理父親的開銷，接著領走父親最後的10萬元存進另一個帳戶。

可是當艾佛烈想匯錢給宣稱生病的布利斯受阻後，憤而於去年2月控告克里斯。

克里斯一度質疑自己為何要幫助父親，何不讓他的存款歸零；他把錢還給父親一個月後，那些錢就消失了。

克里斯感嘆，「要不是他過世了，他會繼續把錢轉出去。」直到父親過世，克里斯都沒有機會和父親修復關係。艾佛烈還用克里斯的汽車和電視抵押，申請個人貸款 。