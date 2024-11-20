我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀新書揭密 和黃仁勳披薩晚餐解決40奈米爭議

準備核戰？俄羅斯開始量產可抗核爆的移動式避難所

賓州79歲父迷上假摔角明星 被騙近百萬 兒子阻止反挨告

編譯陳韻涵／綜合報導
職業摔角明星艾莉莎‧布利斯的形象常被用於詐騙。（美聯社）
職業摔角明星艾莉莎‧布利斯的形象常被用於詐騙。（美聯社）

一名父親被騙近100萬元，兒子想保住最後10萬元，卻被父親告進法院反目成仇。

紐約時報報導，79歲的艾佛烈‧曼奇內利(Alfred Mancinelli)去年夏季過世後，他的兒子克里斯‧曼奇內利(Chris Mancinelli)走進父親的家，冰箱門上還貼著一張職業摔角明星艾莉莎‧布利斯(Alexa Bliss)的照片。

但是聲稱自己是布利斯的人其實是騙子，艾佛烈迷戀此人，深信他們正在交往；多年來，艾佛烈陸續把將近100萬元的退休儲蓄及孫女就讀大學的基金，匯給布利斯等多名網路騙子。

在布利斯之前，艾佛烈曾匯錢給宣稱四歲女兒生病的「凱特」(Kate)，以及替朋友照顧病童的「安娜」(Anna)。

當兒子克里斯發現異狀後，他把父親最後的10萬元轉移到安全帳戶，卻引發艾佛烈與他對簿公堂，把兒子告進法院，堅持對布利斯忠誠。 

47歲的賓州化學工程師克里斯說，「我相信他們的精彩故事打動人心」，使得父親向騙子敞開心房。

艾佛烈最初被詐騙的時間可追溯到2018年，到了新冠疫情隔離期間被騙更多，時至2021年春季，他的90萬元儲蓄只剩下12萬8000元。

克里斯估計，父親多數錢財匯給假布利斯及其同夥，布利斯的形象常被用於詐騙。

艾佛烈與假布利斯的訊息內容看似肥皂劇，多次提及美國世界摔角娛樂(WWE)創辦人兼總裁麥克馬洪(Vince McMahon)；假布利斯指控，麥克馬洪在她拒絕他示愛後羞辱她，而艾佛烈一直對她提供情感和經濟支持。

克里斯發現異狀後，整理父親的Google帳號時，發現該帳號連到兩台為奈及利亞IP位址的設備。

克里斯設立信託和財務計畫來協助管理父親的開銷，接著領走父親最後的10萬元存進另一個帳戶。

可是當艾佛烈想匯錢給宣稱生病的布利斯受阻後，憤而於去年2月控告克里斯。

克里斯一度質疑自己為何要幫助父親，何不讓他的存款歸零；他把錢還給父親一個月後，那些錢就消失了。 

克里斯感嘆，「要不是他過世了，他會繼續把錢轉出去。」直到父親過世，克里斯都沒有機會和父親修復關係。艾佛烈還用克里斯的汽車和電視抵押，申請個人貸款

克里斯說，騙徒對艾佛烈瞭若指掌，甚至將詐騙目標轉向他的家人，「我的女兒都知道爺爺被騙，她們已對可疑活動保持警惕。」

網路騙局經常源於奈及利亞。（美聯社）
網路騙局經常源於奈及利亞。（美聯社）

儲蓄 凱特 貸款

上一則

國會首名公開跨性別議員 共和黨眾議員提案禁止進入國會大廈女廁

下一則

10年前轟頭自殺毀容 密州男植臉成功 術後可表達「幸福悲傷失望」

延伸閱讀

封面故事／男人做家事 平均1天19分鐘 僅女性1/3

封面故事／男人做家事 平均1天19分鐘 僅女性1/3
當街飆罵種族視頻在社群瘋傳 賓州大顧問會委員辭職

當街飆罵種族視頻在社群瘋傳 賓州大顧問會委員辭職
毆打、詐欺長者 阿肯色州3起案件、3人被捕

毆打、詐欺長者 阿肯色州3起案件、3人被捕
NBA／爵士20歲前鋒右腿「骨折變形」嚇壞全場 恐整季報銷

NBA／爵士20歲前鋒右腿「骨折變形」嚇壞全場 恐整季報銷

熱門新聞

在秘魯首都利馬舉行的亞太經合組織(APEC)峰會領導人合影上，中國國家主席習近平占據了各國領袖大合照的中心位置，而美國總統拜登則只在第二排右上角倒數第二，被指是「公然羞辱」。(美聯社)

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

2024-11-16 21:20

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

2024-11-16 19:20
圖為執法與遣返行動辦公室主管在德州機場監督一架遣返航班。（路透資料照）

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

2024-11-19 13:13
美國電信業T-Mobile在12日發生線路大癱瘓，災情遍及全美。(路透)

T-Mobile服務癱瘓 災情遍及全美

2024-11-12 16:07
美航太公司「藍色起源」33歲專案經理伯克在選舉日當晚用冰斧殺害67歲父親遭逮。（取材自LinkedIn）

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

2024-11-14 09:58
紙本支票成了詐騙集團輕鬆進帳的下手目標。示意圖。（記者許君達/攝影）

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

2024-11-19 11:50

超人氣

更多 >
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌
華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手
實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種