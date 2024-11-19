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反川普女選民挺4B運動 不約會、不婚、不育、不發生性關係

編譯俞仲慈／綜合報導
川普的當選激起許多對妨害女權政治人物的厭惡，進而響應源自南韓的4B運動，不和男性約會、發生性關係、結婚、生兒育女，徹底與男性切割。(美聯社)
川普的當選激起許多對妨害女權政治人物的厭惡，進而響應源自南韓的4B運動，不和男性約會、發生性關係、結婚、生兒育女，徹底與男性切割。(美聯社)

2024大選期間，兩黨候選人針對墮胎權益與性別平等展開激烈辯論，結果川普大獲全勝，引發許多女性選民不滿，並在社群平台掀起4B運動，也就是不和男性約會、發生性關係、結婚、生兒育女，要全面與男性切割，後續發展值得關注。

根據今日美國報(USA Today)報導，36歲女企業家艾希莉·波拉德(Ashli Pollard)實施4B運動已經有兩年時間；她說：「過去我的約會對象一再反映女性朋友告訴我的婚姻困境，她們說必須為丈夫做飯、打掃，還得小心翼翼控制情緒，也不能告訴對方自己的投票意向。」

波拉德決定不再約會並呼籲其他女性無論政治立場都有自由選擇權：「身為女性，婚姻並非我生來的目的，我還擁有許多美好事物，還可以擁有很多其他深厚的人際關係。」並強調：「既然男人不關心我們，我們也不用關心他們。」

所謂「4B」是源於南韓的女權運動，以四個字母「b」開頭的韓文單字：bihon(異性婚姻)、bichulsan(分娩)、biyeonae(約會)和bisekseu(性行為)，全面切割與男性的關聯，追求純粹的單身女子生活。

川普當選讓「4B」運動重新獲得自由派女性關注，因為女性選民早已厭倦有害女權的政治人物，波拉德強調：「許多女性感覺不到獲得政府多方面照顧，性侵犯透納(Brock Turner)被輕判、性侵疑雲罩頂的大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)獲得任命，還有川普也當選總統。」

有網友發文表示：「我們不能讓那批人笑到最後，我們要反擊。」此貼文獲得47萬個點讚；另外有網友寫道：「如果他們想接管你的身體，不要讓他們得逞。」還有人主張：「在他們開始傾聽前不要屈服，他們才會緊張。」

另外網友強調「4B」不僅是要甩開男性，更是促使女性互助合作的運動：「尋求與女性、女性經營的企業、女性製作的媒體等領域產生連結，全然置身於女性世界與文化中。」

不過兩性專家陳艾美(Amy Chan)認為，若將其視為反抗川普的手段，可能適得其反：「為了懲罰男性或政府而切斷戀愛或親密關係，我認為絕非好主意，反而是自我懲罰。」並補充道：「僅因部分男性危害或反對女權主義，就對所有男性貼上邪惡或敵人標籤，是無法開創更美好的世界。」

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