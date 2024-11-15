買房不易 首購族創43年新低 變得更年長、有錢

今年房屋首購族中位數年齡提高至38歲，創下歷史新高。圖為南卡州房地產仲介蘿倫．紐曼（右）帶客人看房子。（美聯社）

根據房地產 最新報告顯示，2024年房屋首購族在所有購屋者的占比僅為24%降至新低，同時首購族的年齡比以往高而且更富裕。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors，NAR)公布的報告指出，從2023年7月至2024年6月止，全國房屋首購族的人數與前幾年相比，年齡更長且手頭更寬裕。

調查發現，房屋首購族的家庭收入中位數為9萬7000元，高於去年9萬5900元；同時首購族中位數年齡提高至38歲，創下歷史新高，因為上一代典型房屋首購族年齡約落在20多歲。

NAR副總裁勞茲(Jessica Lautz)直言：「我們在房地產市場發現兩個買房族群，一個是難以買房的首購族，另一個是用現金買新房的屋主。首購族面臨高房價 、高利率和房屋庫存有限，使得有能力買的人年齡更大，收入也高於以往世代的首購族。已有房子的屋主則可利用房屋淨值用現金購屋，或是為夢想屋支付大筆頭期款。」

由於房屋首購族人數減少，以至於去年首購族僅占所有房屋買家24%，也是NAR自1981年調查以來、43年來的最低紀錄。

報告也顯示，有四分之一房屋首購族係透過遺產或親友資助才能順利購屋，比率略高於2022年和2023年，但仍低於新冠疫情 發生前、也就是1997年至2019年平均值31%。

勞茲認為親友資助的房屋首購族人數減少，可能與傳統首購族年齡提高有關：「每個人情況不同，但是都有關聯，隨著年齡中位數上升，人數也似乎跟著減少。」

NAR調查發現，房屋市場的貧富差距擴大，購買第二套房的買家家庭年收入中位數從去年11萬1700元增加至11萬4300元，而且房屋買家有31%是一次付現買房，勞茲指出：「顯示國人不是得為買房拚老命，就是透過買房加速累積財富。」