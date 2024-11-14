借款、擔保人皆罹病… 揹女兒學貸 86歲婦終獲免3.2萬債務

一名86歲的私人學貸擔保人，在女兒奔走和媒體報導後，終於獲得免除償還學貸。（路透）

一名女護士背負鉅額學貸 但因健康問題而無力償還，她年邁多病的母親反成為必須繳清剩餘貸款 的對象。這起事件被媒體披露後，學貸機構最終免除母親的償還責任。

CNBC報導，86歲的麗貝卡．芬奇(Rebecca Finch)在今年9月初終於收到私人學貸機構Navient來信，「我們已經免除了您的私人學生貸款剩餘款項，金額為3萬1730.76元。」Navient確定她符合失能免償(disability discharge)資格，對她來說不啻是最好的消息。不過，她的女兒、53歲的薩賓娜．芬奇(Sabrina Finch)卻說，終於獲得免除償付貸款這條路走得相當辛苦。

2007年，當時30多歲就學的薩賓娜是主要借款人，母親麗貝卡則是擔保人。但20年後，兩人都出現嚴重的健康問題。經過不斷交涉與表明自己的健康狀況後，今年5月，Navient終於免除薩賓娜的償還責任。但晴天霹靂的是，Navient馬上將還款責任轉到當時已高齡85歲的母親身上。薩賓娜於是再向Navient說明，母親本身因心血管疾病及多次中風 而造成言語及認知失能，希望也能獲得免償。但客服人員卻告知她，麗貝卡豁免還款的可能性相當低。

私人學生貸款的擔保人要獲得免責極其困難，根據2015年聯邦消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)指出，私人學生貸款機構拒絕擔保人解除還款申請比率高達90%。「教育債款消費者協助計畫」(EDCAP)的羅德里格茲就說：「就我經驗來看，擔保人免除償還責任幾乎是不存在的。」