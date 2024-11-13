陸軍預備課程「補習班」見效 新兵入伍及格率提升

陸軍於2022年8月推出「未來士兵預備課程」，為志願入伍但學術測試或體能測驗未能達標的新兵提供輔導，入伍及格率因此大為提升。(美聯社)

近年由於新冠疫情 ，各軍種的募兵工作都受到影響，加上失業率降低，民間企業祭出更佳薪資福利徵才，應徵入伍人數十分慘淡。不過陸軍靠2022年8月推出的「未來士兵預備課程」(Future Soldier Prep Course)提高新兵入伍及格率：上一預算 年度(截至9月30日)的招募目標為5萬5000人，其中超過1萬3000名新兵(24%)通過該課程入伍，今年目標將提高到6萬1000人。

「未來士兵預備課程」新兵正在接受體能訓練。陸軍上一預算年度招募的新兵中，有24%是經過該課程輔導而達到入伍標準。(美聯社)

美聯社報導，未來士兵預備課程旨在激勵那些無法達到陸軍體能和學術測試標準的新兵，提供為期數周的輔導來幫助他們提高分數。

陸軍部長沃姆斯(Christine Wormuth)最近視察南卡羅來納州 傑克遜堡(Fort Jackson)基地「未來士兵預備課程」班，與負責人和新兵交談以了解進度以及需要改進之處。沃姆斯表示計畫啟動以來已有超過3萬1000名學員參加，值得永久實施。

參加該計畫的絕大部分新兵都是參與學術課程，學習基本數學、英語和其他知識技能。教官發現這些學員較易出現紀律問題、不服從、愛抱怨；此外非英語系的學員在理解命令和操作電腦時面臨障礙。

體能課程的學員較少紀律問題，但傷病更多。教官稱他們可能需要漸進訓練來增強力量和體能，而不是達到最低要求後立即高強度訓練。一些學員表示課程很有效，有人10周內減掉20磅，也有人6周內瘦了30磅。

在訓練營教室裡，新兵將自己入伍的動機和目標寫下，貼在牆上，用以激勵自己。(美聯社)

除了外在訓練，課程也要求學員開始受訓時在「動機牆」(Why Wall)的公布欄貼上出發點和目標以激勵自己。這些卡片上寫著「想向家人證明我有價值」、「成為更好的人」、「獨立自強」、「我不是半途而廢的人」、「成為家人榜樣」，或是籌措大學經費。

沃姆斯說募兵挑戰不會結束，陸軍隨時都要和民間企業及大學爭奪新血。