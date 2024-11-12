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吃綠色蔬菜、做有氧運動…專家4招教你遠離失智症

編譯俞仲慈／綜合報導
心理學家建議，為保護大腦、延緩認知能力下降並降低罹患失智症機率，應維持社交生活，養成運動習慣。(路透)
心理學家建議，為保護大腦、延緩認知能力下降並降低罹患失智症機率，應維持社交生活，養成運動習慣。(路透)

老人認知能力下降，外界多半歸咎於自然老化過程，不過專家指出，失智症雖然可能有遺傳，但靠著改變生活習慣，仍有45%機率可以延緩或預防。

根據新聞周刊(Newsweek)報導，心理學家金柏莉·威爾森(Kimberley Wilson)提出四項建議，以保護大腦、延緩認知能力下降並降低罹患失智症機率：「儘早養成實用且簡單的生活習慣，就會有相當大的效果。」

1.學習事物與社交

威爾森指出，認知能力是在大腦不同區塊間建立新連結，因此需要鍛鍊大腦，而且最佳方式就是培養新嗜好或學習新事物：「就像鍛鍊肌肉一樣，鍛鍊大腦要透過學習，無論學習語言、樂器或舞蹈，透過各種必須參與的新活動，才是大家需要的鍛鍊。」

另外社交活動也有助於鍛鍊大腦，威爾森指出：「假設出門和四個朋友聚會，在喝茶聊天時，會觀察說話者以及同桌另外兩人，你必須記住對方說話內容，必須抑制想要插嘴的衝動並持續思考，這些都可提升認知能力。」

而且社交活動還可以避免孤獨與憂鬱等壓力對大腦的傷害，威爾森表示：「我會有意識與他人互動，記得某個人要去健檢，讓他們知道我很關心，並藉此經營人際關係。」

2.每天吃綠色蔬菜

威爾森坦承：「我每天都吃綠色蔬菜，根據統計資料，每天吃綠色蔬菜的老人大腦比同齡人年輕11歲。」

因為綠色蔬菜富含兩種重要營養素：葉黃素與玉米黃質，不但是維護視力健康，也可保護大腦免受神經退化影響，威爾森指出：「最近研究發現，因為阿茲海默症死亡的患者大腦，此兩種化合物含量減少50%。」

同時除了綠色蔬菜外，威爾遜在日常飲食添加各種不同漿果，尤其是藍莓，富含維生素、纖維與抗氧化劑，具有維護大腦功能的效果。

專家建議，為預防失智，幫大腦補充能量，應多吃綠色蔬菜；根據統計資料，每天吃綠葉蔬...
專家建議，為預防失智，幫大腦補充能量，應多吃綠色蔬菜；根據統計資料，每天吃綠葉蔬菜的老人大腦比同齡人年輕11歲。(路透)

3.要做有氧運動

除了有健康的飲食生活，養成運動習慣也很重要，威爾森表示：「我幾乎天天運動，每周約五天，如果覺得體力充沛，就運動六天。」並強調運動應該有氧與阻力訓練雙管齊下，以維護大腦400哩長的腦血管運作：「年長女性接受重力訓練，大腦病變愈來愈少，生長因子有助於肌肉生長，對於腦細胞也有相同作用。」

4.睡眠質量皆重要

根據研究顯示，中年睡眠品質欠佳可能加速大腦老化，因此睡眠充足至關重要，威爾遜建議養成早睡習慣並確保良好的睡眠環境：「我會使用耳塞、眼罩，讓臥室全黑並把電話放在房間外。」

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