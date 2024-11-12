高檔養老社區正夯 先付數百萬…每月再繳1.4萬元 等候名單排很長

位於矽谷巴洛阿圖(Palo Alto)的Vi生活養老中心，單臥室公寓預付款為117萬元，三房公寓預付款730萬元，外加每月租金約1萬3800元。(Vi Living官網)

對富裕的美國人而言，晚年有更多選擇；愈來愈多高檔的生活計畫社區(life plan communities)讓退休 人士不只能夠享受晚年生活，獲得妥善醫療照護，也找到自身與晚輩間的身心平衡。

華爾街日報報導，位於矽谷心臟地帶巴洛阿圖(Palo Alto)的「Vi生活」(Vi Living)養老中心，富裕的嬰兒潮世代養老院 居民享用烤乳豬和起司玉米粥，烹飪用的香料採自社區花園，挑高30呎的落地窗可遠眺寧靜沿著精心修剪花木蜿蜒流淌的小溪。

想在「Vi生活」度過晚年，單臥室公寓的預付款為117萬元，三房公寓的預付款要價730萬元，之後每月租金約1萬3800元，費用包括家事服務、代客泊車和及其他便利設施。此外，居民可參加附近史丹福大學(Stanford University)教授的講座或歌劇表演。

愈來愈多的富裕退休人士選擇多元，高檔的生活計畫社區安度晚年，這類社區不僅照顧住戶的生活起居和社交活動，也提供妥善的專業醫療照護。

老年住房研究機構NIC MAP Vision的數據顯示，這類樂齡公寓入住率已逾80%。

高檔養老機構的居民契約通常採會員制，並根據各項條款綁定費率，以抵消居民需要進階護理的成本。

許多嬰兒潮世代在目睹父母或朋友在家裡老去後，紛紛尋找適當的護理或家庭醫療照護服務，藉此達到自身與晚輩間的心理平衡。

該養老院居民表示，尋找合適的晚年計畫或照護退休社區，與挑選大學無異。

理想的養老社區讓人感覺舒服，無論地點在都市還是鄉村，居民可以與成就和興趣相當的人們共同生活。

坎達兒公司(Kendal Corp.)在俄亥俄州歐柏林學院(Oberlin College)和紐約州康乃爾大學(Cornell University)附近有養老社區，杜克森林社區(Duke Forest)設在杜克大學(Duke University)附近，兩間公司的等候名單都很長。

丹佛66歲的退休律師利特瓦克(Ron Litvak)和妻子登記在兩個養老社區登記候位，分別是丹佛的高檔生活規畫社區和加州卡爾斯巴郡(Carlsbad)的「La Costa Glen」。

利特瓦克的父親患有帕金森氏症，母親罹患肺氣腫，他目睹雙親在丹佛17樓的公寓中，過著與世隔絕的生活，仰賴利特瓦克為他們補給糧食和日用品並依照雙親的醫療需求予以協助。

「我不希望我的孩子走我的老路。」利特瓦克認為，擁有良好的社交生活會過得更舒適且長壽，「如果我和妻子能夠享受養老社區的生活並結交新朋友，我們的生活品質會更好」。