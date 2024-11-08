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北卡颶風災民買車找失蹤妻 上假車商網站被騙4萬元

編譯陳韻涵／綜合報導
家住北卡羅萊納州班納艾爾克(Banner Elk)的羅德與金姆‧艾什比夫婦，鶼鰈情深，沒想到竟在海倫颶風來襲時天人永隔。(取材自臉書)
家住北卡羅萊納州班納艾爾克(Banner Elk)的羅德與金姆‧艾什比夫婦，鶼鰈情深，沒想到竟在海倫颶風來襲時天人永隔。(取材自臉書)

北卡羅萊納州海倫颶風受災戶羅德‧艾什比(Rod Ashby)為尋找失蹤的妻子金姆(Kim Ashby)，想購買一輛二手卡車，卻把錢匯給架設以假亂真車商網站的騙子，損失近4萬元。

當地電視台ABC 11頻道報導，海倫颶風肆虐期間，洪水沖進北卡州山福德(Sanford)的艾什比家，夫妻倆人緊緊相擁在一起，但還是不敵洪流被沖走，後來撞上一顆樹，從此天人永別。

羅德安然倖存，卻不見老婆的蹤影；海倫過境月餘，羅德仍在尋找失蹤愛妻。

羅德的女兒安斯莉(Ansley Ashby)說：「我們希望有個句點，沒有人願意把親人留在山坡上。」

羅德並未放棄，他的皮卡因泡水而報廢，他暫時搬到皮茨伯勒(Pittsboro)與當地親友同住，並想重買一輛卡車上山尋妻。

安斯莉說：「他想回到災區，提供搜救資源並盡他所能協助，但若沒有四輪驅動的小貨車，很難在泥濘山路上行駛。」

在尋找二手貨車時，羅德在一自稱科羅拉多州二手車商的網站上，看到一輛2020年式福特F-350 Platinum皮卡，售價3萬8900元。

安斯莉曾對此交易抱持懷疑態度，她透過電話與賣方交談，並收到相關電郵、合約和銷售單。

她說：「我全都檢查過，電郵、電話號碼一致，一切看似合法。」

羅德匯款並收到確認，宣稱卡車將在幾天內出貨。

安斯莉說：「父親原本希望在10月30日前領車，這樣他就可以上山，結果就出狀況了。」

艾什比父女發現該輛貨車並未從「官網」下架，進而得知那筆交易是詐騙，而前述網站只是假網頁。

艾什比父女聯繫銀行通報詐欺並試圖阻止匯款，卻被告知最多可能要等90天才能得到答覆；安斯莉認為這要等太久，報警處理。

ABC 11台調查記者黛安‧威爾森(Diane Wilson)與遭詐騙集團假冒的科州合法汽車經銷商老闆溝通，他說過去幾個月來每天都會接到許多人打來詢問的電話，他們以為是跟他買車，但其實錢都匯到詐騙集團那邊去了。

車商老闆表示，有心人士會以低於行情的定價吸引人注意並卸下被害人的心房，他已配合執法單位調查。根據專業汽車資訊網站Edmunds資料，一輛二手的頂規2020年式F-350 Platinum，行情動輒都在6萬元以上。

艾什比父女至今仍未放棄尋找金姆的下落。

詐騙集團刊登在網路上的二手車廣告，2020年式福特F-350 Platinum皮...
詐騙集團刊登在網路上的二手車廣告，2020年式福特F-350 Platinum皮卡，售價3萬8900元。(截自abc7刊出的詐騙網站圖片)

詐騙集團 颶風 北卡

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