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近半美國陷乾旱 100多個觀測站記錄到史上最乾10月

編譯尤寶琪／綜合報導
極度乾燥的10月讓美國近半地區陷入乾旱，德州聖安東尼奧郊外的梅蒂納湖幾乎乾可見底。(路透)
極度乾燥的10月讓美國近半地區陷入乾旱，德州聖安東尼奧郊外的梅蒂納湖幾乎乾可見底。(路透)

極度乾燥的10月讓美國近半地區陷入乾旱，並在中西部地區導致火災，並阻礙了密西西比河的航運。

根據南部區域氣候中心(outhern Regional Climate Center )和中西部區域氣候中心(Midwest Regional Climate Center)的記錄，截至10月27日，包括阿拉斯加在內共26個州的100多個不同的長期氣象觀測站，都記錄到有史以來最乾燥的10月。國家氣象局(National Weather Service)紀錄顯示，10月沒有明顯降雨的城市包括紐約、休士頓、達拉斯、費城、舊金山和愛阿華州蘇城(Sioux City)，加上洛杉磯、拉斯維加斯和鳳凰城常見的乾旱地區。

國家海洋暨大氣管理局(The National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA)位於馬里蘭大學公園市(College Park)的天氣預報中心(Weather Prediction Center)代理預警協調員桑托雷利(Allison Santorelli)表示：「10月的乾旱將會創新紀錄。」其中包括了某些區域才在一個月前經歷了颶風海倫(Hurricane Helene)致命洪水的東南部地區。

6月時，全美不到12%的地區遭遇乾旱；據美國乾旱監測(U.S. Drought Monitor)，現在這比率已經接近50%，且還在持續增加中。

美國農業部(U.S. Department of Agriculture)氣象學家、乾旱監測作者里皮(Brad Rippey)表示，這與正常緩慢發展的乾旱期不同，符合「突發乾旱」的定義。2023年的一項研究表明，煤炭、石油和天然氣燃燒導致的世界暖化，正在造成更頻繁、更具破壞性的突發乾旱，舉例來說，美國2012年乾旱就造成了300億元的損失，中國在2022年也發生了的毀滅性乾旱。

美國有八分之一的地區，在10月的前28天都沒有降雨；根據美聯社所分析的氣候中心數據顯示，10月美國大陸約93%的地區，降雨量低於平均水平，大部分降雨量不足一英寸。

由於長時間乾旱酷熱，馬里蘭州農場種植的包心菜，全部都被「烤」成焦黑。(路透)
由於長時間乾旱酷熱，馬里蘭州農場種植的包心菜，全部都被「烤」成焦黑。(路透)

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