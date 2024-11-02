恐慌、焦慮、恐懼…冬季將至 光療化解憂鬱

白晝時間愈來愈短，容易受季節性抑鬱症影響的人，身體和大腦都開始感受到冬天接近。(路透)

隨著冬天的腳步愈來愈近，白晝的時間愈來愈短，容易受到季節性抑鬱症影響的人，其身體和大腦都開始感受到冬天的接近。

加拿大薩克其萬省薩克屯市的63歲帕塔基(Germaine Pataki)表示：「這是一種結合了恐慌、焦慮和恐懼的感覺。」

據估計，帕塔基是數百萬患有「季節性情緒失調」(Seasonal Affective Disorder，SAD)的民眾之一；而她應對SAD的策略，包括做瑜伽、散步和抗憂鬱藥物；帕塔基同時也是臉書 SAD群組的成員。

「我試著專注於幫助其他人度過難關，」帕塔基表示，「這也給了我一個目標。」

患有SAD的人通常會在秋季開始出現憂鬱症 ，並在春季或夏季感到緩解。隨著美國即將在本周末進入冬令時間，時鐘會回撥一小時，回至標準時間，預計將導致不少人的SAD發作：另外，專家還認可了一種，較溫和的亞綜合徵型SAD，此外還有一種較鮮為人知的夏季SAD。

1984年，由時任國家衛生院(National Institutes of Health)研究員羅森塔爾(Norman Rosenthal)博士所領軍的團隊，首次描述並創造了SAD這個專業術語。科學家正在研究眼中的特殊細胞，是如何將光譜中的藍色波長，轉化為影響情緒和警覺性的神經訊號。

陽光中含有藍光，因此當細胞吸收藍光時，我們大腦的警覺中樞就會被激活，讓我們會感覺到更清醒，甚至可能更快樂。

匹茲堡大學(University of Pittsburgh)研究人員羅克萊因(Kathryn Roecklein) 對患有和未患有SAD的人進行測試，看看他們的眼睛對藍光有什麼反應並發現，患有SAD的人，對藍光的敏感度低於其他人，尤其是在冬季；這顯然是這批人罹患SAD的一個原因。

「在冬天，當日照水平下降時，再加上較低的敏感度，可能是低到不健康的程度，因此導致憂鬱症，」羅克萊因指出。