白領就業市場低迷 重返校園唸MBA人數創十年新高

白領就業市場長期低迷，其中一個因素是人工智慧已逐漸取代部分工作。 （路透）

白領就業市場長期低迷讓求職者失望，許多人紛紛返校就讀企業管理碩士(MBA)學程，今年申請人數增加12%，創十年來新高，逆轉前兩年跌幅。

華爾街日報報導，追蹤MBA申請趨勢的非營利組織「管理研究所入學委員會」(GMAC)調查發現，2024年申請MBA學程的人數增加12%。

數據分析顯示，MBA學程申請人數成長，主要源自全日制面授課程，相關申請人數增加32%，不僅締造十年來新高，且與之前連續兩年的跌幅形成強烈對比。

史丹福大學 商學院(Stanford Graduate School of Business)、耶魯大學 管理學院(Yale School of Management)，以及賓州大學(UPenn)華頓商學院(Wharton School)等名列前茅的美國商學院MBA學程申請人數，均出現兩位數成長。

此外，哥倫比亞商學院(Columbia Business School)申請人數成長27%，哈佛商學院(Harvard Business School)註冊學生人數比去年多21%，而芝加哥大學布斯商學院(UChicago Booth School of Business)的申請人數同比去年增加22%。

應屆畢業生和MBA行政官員表示，勞動市場依然強勁，但人們重燃對MBA的熱情，凸顯應屆大學畢業生的工作前景有限。

而在傷害白領工作的因素中，人工智慧 (AI)已逐漸取代部分工作，更多資深員工近期不再跳槽，出缺稀少。

當年輕員工和被資遣的資深員工認為經濟可能衰退時，往往傾向選擇就讀MBA課程；重返校園的年輕大學畢業生表示，就讀MBA可能會讓他們成為更有實力的員工或求職者。

23歲的卡佩諾斯(Scott Karpenos)在財富管理公司上班，並在紐約大學(NYU)的史登商學院(Stern School of Business)攻讀MBA在職專班，他希望能習得新技能，提升自己在職場上的價值。他說：「我不確定我是否為冗員，所以我想回學校拓展人脈，防患未然。」