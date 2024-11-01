FAFSA混亂導致聯邦助學金延緩 今年大學新生比去年少5%

住在康州的艾施娜．畢珠，因為FAFSA頻頻故障無法完成申請，結果沒能達成進入南康州州立大學成為治療師的心願。（美聯社）

非營利教育組織「全國學生資訊交換研究中心」(National Student Clearinghouse Research Center)初步數據顯示，今年大學新生入學人數比去年減少5%，是2020年爆發新冠疫情以來首度；最新版「聯邦學生援助免費申請表」(Free Application for Federal Student Aid, FAFSA)推出近一年來問題叢生，是此一現象的原因之一。

紐約時報報導，最新版FAFSA去年12月推出以來，問題很多，導致今年要處理家庭財務數據而送給大學主事人員，發生令人惱怒的延宕，導致讓聯邦給予的資金援助延緩推出直到夏季，許多家庭想判定讀大學有多貴，變得很吃力。

就事論事，註冊人數本身無法確定就是FAFSA的錯誤，而造成很多學生出於困擾，延緩就讀四年制大學，他們可能改選較低成本的社區大學，或二年制學程。

但全國學生資訊交換研究中心公布的數字，凸顯大一新生的入學，尤其是專門服務較低收入 家庭學生、極大比率仰賴聯邦資助才讀得起的大學，其註冊人數出現下降。

最可觀的是新數據指出，招收最多拿佩爾(Pell)助學金學生的公、私立四年制大學，其大一生入學人數，要比2023年減少一成以上。佩爾助學金每年給低收入學生7395元，也提供財務補助給大量招收較低收入學生的學校。佩爾助學金一般提供給收入在6萬元或更少的家庭，但通常接受援助的半數以上學生家庭，每年收入不到2萬元。

2024-25學年度提升佩爾助學金的最高額，被教育部 宣揚為拜登 政府最自豪的成就之一。在教育部官員的敦促下，國會議員增加助學金達900元，比2022年的6495元來得多。

但招收最多低收入學生的大學，其入學人數大幅下降，意味能受惠於今年更慷慨助學金的學生遠少得多，而且那些大學因為學生數目減少，正面的財務影響也因此變弱。