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製作食譜、選購房屋… 正確使用生成式AI 生活更便利

編譯俞仲慈／綜合報導
生成式AI是生活的好幫手，例如協助製作食譜。（美聯社）
生成式AI是生活的好幫手，例如協助製作食譜。（美聯社）

人工智慧(AI)科技日新月異，富比世雜誌(Forbes)調查發現77%受訪者擔心會被AI搶走飯碗。不過，專家建議一般用戶只要正確利用生成式AI技術，可以讓生活更加便利。

根據今日美國報(USA Today)報導，MarketsandMarkets預估全球AI產業到2030年止，規模可達1兆3390億元，顯示AI熱潮勢不可擋。

自動化軟體公司UiPath產品行銷總監愛德華茲(Joe Edwards)指出，生成式AI這種尖端學習模型接收大量資料並接受圖片、影像研究與網路操作的訓練後，可以識別並創立獨特內容，幫助人類「從想像走向現實」。

Cloudera首席AI架構師瓦爾塔克(Manasi Vartak)補充道：「如今用戶(透過AI)可以從頭開始撰寫一篇完整的新聞報導，這就是為何生成式AI如此不同凡響又令人振奮。」

生成式AI可以輕易撰寫推文、電子郵件或精采的奇幻故事，但也有缺點，就是可能提供錯誤或誤導訊息，例如搜尋引擎巨頭谷歌(Google)今年稍早首次推出的生成式AI竟然回答用戶：「醫師建議懷孕期間每天抽兩至三根菸。」

還有2023年調查發現，生成式AI圖像容易放大種族與性別偏見，瓦爾塔克坦承：「模型是根據全球現存數據加以訓練，若來源有偏見，可能在女性、少數族裔、LGBTQ與有色人種方面就有失誤。」

瓦爾塔克建議用戶把生成式AI視為導航夥伴而非主導者，而且記得自己要查證，「提供AI一些點子，讓它撰寫文章，然後檢查一下，確保無誤，要信任AI但也要查證。」

至於愛德華茲休完陪產假上班後，面對累積如山的電子郵件，就利用生成式AI程式協助分類，並把AI當成集思廣益的夥伴，規畫子女生日派對或旅行計畫。

此外生成式AI也是事業的好幫手，協助廚師製作食譜、音樂家創作歌曲、買家選購房屋，甚至根據商業需要，制定個人工作內容。

同時醫療診所也開始採用AI技術改善看診程序，並將就診紀錄改成更容易理解的術語；至於乳癌、肺栓塞與中風等檢驗儀器若導入AI技術，也可以提前挽救患者生命。

瓦爾塔克認為生成式AI就像ChatGPT或複雜的線上課程，建議用戶積極嘗試，「把AI當成助手善加利用，日常生活獲得更多樂趣、提高工作效率。」他並強調：「我認為所有新技術一開始發展都有難度，但這項技術會持續並且成為一股向善的力量。」

把AI當成集思廣益的夥伴，可協助規畫生日派對或旅行計畫。（美聯社）
把AI當成集思廣益的夥伴，可協助規畫生日派對或旅行計畫。（美聯社）

AI 華茲 中風

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