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提高生產力、工作效率、創造力 白領成AI超級用戶

編譯陳韻涵／綜合報導
員工利用AI省下來的時間，可從事需要大腦積極思考的其他活動。（美聯社）
員工利用AI省下來的時間，可從事需要大腦積極思考的其他活動。（美聯社）

人工智慧(AI)工具大幅提升工作效率，而一些白領員工則成為AI的「超級用戶」。

華盛頓郵報報導，AI在職場上的應用仍在相對早期的階段，蓋洛普(Gallup)近期一項調查顯示，約67%職員表示，他們在工作中從未使用AI輔助，僅4%的受訪員工表示，他們每天都用AI工具。

善用AI工具的人大多為白領員工，他們認為，這種工具協助提高生產力、效率和創造力。

加拿大企業培訓公司「Avenue」副總裁利AI，協助客戶創建應對未來任務的客製化機器人。

Avenue迄今已打造40個「AI小子」(AI guy)，而「AI小子」可協助人類同事利用它。

愈來愈多職場上班族成為人工智慧的「超級用戶」(super users)，利用人工智慧學習技能、分析大量數據、審查求職者，甚至編寫其他機器人程式，編排線上課程等重複任務。

這些職員表示，AI工具，如OpenAI的ChatGPT、微軟(Microsoft)的Copilot及其他由「大型語言模型」(Large language model)支援的聊天機器人，可協助提升工作效率和信心、節省時間。

但熟悉AI技術的人士則關切，AI工具洩露隱私、答覆不精準、甚至會讓員工喪失職能，未來甚至可能被取代。

然而，對部分人而言，AI不僅可以節省時間，還能協助培養職場技能；馬里蘭大學(University of Maryland)行政營運助理艾爾庫特(Ilker Erkut)首次將人工智慧應用於工作後，很快認清人腦與AI的效率落差。

26歲的艾爾庫特原本需要在五個小時內，看完並摘要一本書的主題與主管討論，但他向ChatGPT發問後，兩個半小時便完成任務。

現在，艾爾庫特每天都用AI學習複雜的Excel公式，創建可做民調並追蹤、分析客戶服務電話的電子表單。

艾爾庫特利用AI來設計、編輯和創建圖形，這樣一來，他每周省下約15小時來做其他活動。他說：「我的創造力更高，因為我著重自己想用大腦去做的事情。」

善用AI工具的人大多為白領員工，他們認為這種工具協助提高生產力、效率和創造力。（...
善用AI工具的人大多為白領員工，他們認為這種工具協助提高生產力、效率和創造力。（美聯社）

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