全額保險付不起… 省錢只保責任險 車被偷沒理賠

不少人為了省錢，汽車只投保責任險，但保險專家說，這麼做風險不小。(美聯社)

汽車保險 費漲得比健保和房屋保險都凶，不少人為了省錢，只投保責任險，但萬一汽車失竊就會落得沒有任何理賠的下場。

辛辛那提居民伯妮斯‧伊文絲(Bernice Evans)接受當地電視台WCPO採訪時指出，最近她家遭竊；小偷趁她晚上睡覺潛進屋裡，偷走汽車鑰匙。她指著門口小桌子說：「他們把上面的兩副汽車鑰匙都偷走，出去後，順手把車子開走了。」其中包括她每天代步用的福特Escape休旅 車。

等警察找回她的愛車時，情況一團糟，修理費超過汽車剩餘價值。保險公司告訴她，她沒保失竊險，不予理賠。

她說：「我只買責任險，因為我付不起全額保險。」

保險仲介公司ValuePenguin專家桑加梅許瓦(Divya Sangameshwar)說，只買責任險，風險不小，「只比毫無保險好一點點。」譬如，發生事故，保險公司只賠對方，不賠你。

她說，因為你買的不是「全險」，車子被偷、撞到鹿、樹木壓到你的車頂，你都不能要求理賠。

她建議消費者，不要只保責任險，多比價幾家保險公司，還是保全險比較妥當，「我們比較過，同樣條件的保險，不同保險公司開給同一個被保人、同一輛車的價格，平均相差1300元。」

最重要的是，先問清楚「全險」是否包括天然災害或被偷的「人害」。

她說，談價格時，可要求車房併保的優惠、或按實際行駛哩程計費、或提高自付額，都可以把保費 降低些。另外，教師或消防急救人員還有額外折扣等優惠。「自付額提高，表示維修車子時，你要多付些錢，但總比只有責任險好。」

總之，就是避免淪為伊文絲現在這樣，必須依靠家人給她搭便車，否則連上超市買東西、看醫生都沒辦法。

伊文絲說，她現在得再攢個幾千元買輛車，希望大家不要像她那樣，只買最基本的責任險，省了小錢，破了大財。