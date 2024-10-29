CNN：失智老人被騙政治捐款 年捐1.5萬次 掏出44萬元

CNN報導，數以百計美國老年人受騙而捐款給兩黨政治人物或側翼團體，捐款金額合計有數百萬元。示意圖。(美聯社)

根據有線電視新聞網(CNN)22日調查報導，數以百計美國老年人受到矇騙而捐款給兩黨政治人物或側翼團體，捐款金額合計有數百萬元，就連失智症患者也包括在內。某些老年人或弱勢族群遭到誤導，政治捐款累計超過六位數字，捐款對象以共和黨 籍候選人居多，老年人因此成為捐款手筆最大方的草根型政治金主。

報導指出，一名住在德州 的80歲退休 通訊工程師省吃儉用數十年，開著破車、到二手店買衣服，希望退休之後能有充裕存款，不過得了失智症之後卻失去理性判斷能力，年復一年上網捐款給政治人物。

兩年不到的時間裡，這名男子成為捐款給共和黨金額最高的草根支持者，為前總統川普與其他共和黨人物累計捐款將近50萬元，一輩子辛苦存錢的戶頭基本上已經清空。

CNN調查報導資料來自政府機關與消費者保護組織接到的1000多個投訴案件、選舉現金紀錄分析以及數十名捐款人與捐款人家屬採訪。報導指出，數以百計美國老年人被政治募款花招矇騙或誤導，某些患有失智症或其他認知障礙的老年人紛紛掏腰包為政治人物捐出比原本打算捐助數額更高的金錢。

為了捐款給政治人物，部分老年人甚至動用退休存款，有些因此負債。數千筆捐款累計下來，捐款總金額動輒達到六位數字。

調查報導中，CNN找到在不知不覺情況下捐出巨額金錢的老年人並追蹤捐款行為。老年人通常從5元或10元的小額捐款開始，然後一路加碼，50名老年人在過去5年合計捐出600萬元，捐款對象則以川普與其他共和黨候選人為主。

以80歲退休德州工程師為例，2022年9月做出第一筆政治捐款，透過共和黨政治獻金捐款平台WinRed捐出250元給角逐聯邦參議員的強生(Ron Johnson)，接下來的一個多月裡又捐款344次，合計金額超過1萬元，到了2022年12月5日，捐款已經超過2000多次，合計金額超過10萬元。