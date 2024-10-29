缺乏人手、資源 亞太裔普遍自行照顧父母

中老年人照顧年長父母的身影，在全美各地亞太裔社區比比皆是。(路透)

孝順和尊重長輩是亞太裔重要文化價值觀，亞太裔家庭更有可能反對把長輩送到安養機構安置，普遍自行照顧父母；根據2020年樂齡會(AARP)報告，50歲以上的亞太裔照顧者有超過六成是照顧父母，比任何其他種族群體都要高；近三分之二的亞太裔照顧者認為，缺乏人手和資源，他們成為照顧者其實別無選擇；62%的亞太裔照顧者預計未來會需要承擔一些責任。

丕優研究中心(Pew Research Center)2021年調查顯示，約25%的亞裔 美國人是「多代同堂」，亦即有兩代以上的25歲以上成年人同住一戶；比率與非裔和西班牙裔相當，高於全美平均19%的多代家庭比率。

非營利組織密西根美華協會(Association of Chinese Americans)為滿足底特律都會區華裔老年人的照護需求，正啟動試點計畫，加強培訓醫護人員和家庭對老年人的照護。

該組織執行總監杜佩吉(Peggy Du)表示，每周至少有兩個家庭前來求助，尋找會說普通話或粵語的照護人員；許多人透過密西根州 衛生廳網路搜索資源，往往一無所獲。自己照顧老年人的家庭，有些還有幼小子女，照顧者負荷超載，也必須設法照顧好自己的心理健康。

這項試點計畫由兩位密西根州立大學教授開發，重點是改善老年人生活品質，培訓內容包括老年症狀和疾病(如失智和中風 )基本知識，以及護理法律和道德考量；華人的文化規範及禁忌也會納入。

計畫共同創辦人之一孫菲(Fei Sun，音譯)對美國公共廣播電視網(PBS)表示，精通英語和普通話或廣東話的照護人員供不應求，許多家庭都在設法尋找既能與家人有效溝通又能提供符合文化水平照顧的合格專業人員。在供需差距下，一些家庭只好依賴說中文的親友或教會成員網絡來滿足需求，但「這並非長久之道，也不必然能提供所需的專業護理水平」。

她說，理解共同語言文化的照護者，可以提供尊重和適合老年人文化規範的照護，還有助彌合社區障礙，讓護理過程更加順利；「老年人感到理解和尊重，更有可能參與護理並遵守治療計畫，整體結果會更好」。

該試點計畫將研發手冊與其他社區領袖分享，並配合其他亞裔社區和語言進行調整。密西根華美協會已提供英語為第二語言課程以及華語和文化課程；參與計畫的學員也可以在培訓中學習醫學英語。