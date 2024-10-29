我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／洋基封王機率僅2% 大谷世界大賽冠軍夢只差1勝

「垃圾島」言論發酵 賓州波多黎各人怒了 川普團隊火速切割

降低語言障礙孤立感…日間照護中心 有色人種長輩社交熱點

編譯莊瑞萌／綜合報導
日間照護中心已成為有色人種長輩熱愛的社交場所。專家認為，日間照護中心能降低語言溝通障礙形成的孤立感，有助延緩老化。(美聯社)
日間照護中心已成為有色人種長輩熱愛的社交場所。專家認為，日間照護中心能降低語言溝通障礙形成的孤立感，有助延緩老化。(美聯社)

日間照護中心成立以來，已成為少數族裔長輩熱愛前往的社交地點之一，專家認為，日間照護中心能降低語言溝通障礙形成的孤立感，而且能讓長者延緩老化。

據美聯社報導，新澤西州伯根菲德(Bergenfield)陽光成人日間照顧中心(Sunshine Adult Day Center)的87歲學員、來自奈及利亞的瓦古古(Charity Wogwugwu)說，「他們(中心)會關心我們，認識我們」、「我喜歡來這裡」。每位前來中心的人都有各自的健康需求，包括行動不便、患有失智症或是日常生活難以自理。

成人日間照護中心是美國種族最多元的長期護理場所，許多中心還會根據客戶的飲食、傳統與文化量身定製，並扮演有色人種與移民長輩的重要資源中心。聯邦疾病防治中心(CDC)統計顯示，六成使用成人日間中心的人為有色人種，類似「陽光」這樣的中心是社區的縮影，會吸引不願意將長者安置於住宅式長照機構的人前往。

紐約大學(New York University)研究移民長輩老化議題的薩達蘭加尼(Tina Sadarangani)就說，「成人日間中心遭遇最大的問題是大眾的看法，有時候會被認為相當於兒童日托服務。」

在加州參加康福成人日間保健中心(Hong Fook Adult Day Health Care Center)年近九旬的何鳳玲(譯音)說：「每個見到我的人都豎起拇指，告訴我我做得很棒，所以我堅持要來。」該中心主要服務對象為華人、韓國人和越南人。

經營該中心的家橋公司(Family Bridges Inc.)執行長詹康琳(Corinne Jan，譯音)表示，該中心的重點是鎖定在熟悉的食物、語言與臉孔。她說：「我們所有的學員都只會說單一語言，不會說英語。想像一下，如果需要在療養院住上幾天，或在醫院或急診室待上五天，卻無法溝通會有多難熬。」

許多專家表示，隨著年齡增長，許多老年人即使身處家中也可能會感到孤立。

何鳳玲有記憶問題並且行動不便，有時造成她在日常生活中，例如去商店等簡單過程也會感到孤立。但談到日間中心時她說：「來到這裡後，我的想法變得更加愉快了。」

因此，倡議者認為，日間照護中心是最具成本效益的長期照護模式，約80%的日間照護中心學員也是透過Medicaid付費，代表這些中心本質上服務對象不僅多元，而且幾乎是低收入族群。

新澤西州伯根菲德市陽光成人日間照護中心的長輩們大跳源自南美的尊巴健身操(Zumb...
新澤西州伯根菲德市陽光成人日間照護中心的長輩們大跳源自南美的尊巴健身操(Zumba)。(美聯社)

移民 新澤西州 聯邦疾病防治中心

上一則

亞裔家長愛炫耀子女成績？密州校委涉種族偏見道歉

下一則

CNN：失智老人被騙政治捐款 年捐1.5萬次 掏出44萬元

延伸閱讀

約瑟夫‧周挑戰孟昭文：捍衛法律公正 支持合法移民

約瑟夫‧周挑戰孟昭文：捍衛法律公正 支持合法移民
CBS：川普大規模遣返計畫每年花費約880億

CBS：川普大規模遣返計畫每年花費約880億
西雅圖公校明年關閉合併4校 數百名學生將轉校

西雅圖公校明年關閉合併4校 數百名學生將轉校
新州師生族裔比率未變 2025年前目標難達成

新州師生族裔比率未變 2025年前目標難達成

熱門新聞

慘遭長子殺害的華盛頓州修米斯頓與莎拉夫婦，另外三名子女也同時遇害。(取自臉書)

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

2024-10-26 20:28
數位支付領城龍頭Visa報告提醒消費者提防名為「數位扒竊」(digital pickpocketing)的新手法。(美聯社)

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

2024-10-26 21:00
前紐約市長朱利安尼打輸誹謗官司且被判賠1億4800萬元，法官下令必須在七天內交出資產給喬治亞州兩名選務工作人員。(路透)

朱利安尼判賠1.5億 須交出紐約宅、賓士與26手表給選務母女檔

2024-10-22 21:20
示意圖。（美聯社）

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

2024-10-22 18:04
衛生部督察長辦公室調查發現，居家診斷的服務項目雖然疑點重重，俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)卻仍付給私人保險公司數十億元。(美聯社)

紅藍卡居家診斷每次收1869元 疑點重重…為何不取消？

2024-10-24 18:37
SpaceX與特斯拉電動車執行長、世界首富馬斯克，攝於5月。資料照片。路透

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

2024-10-26 11:37

超人氣

更多 >
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣