降低語言障礙孤立感…日間照護中心 有色人種長輩社交熱點

日間照護中心已成為有色人種長輩熱愛的社交場所。專家認為，日間照護中心能降低語言溝通障礙形成的孤立感，有助延緩老化。(美聯社)

日間照護中心成立以來，已成為少數族裔長輩熱愛前往的社交地點之一，專家認為，日間照護中心能降低語言溝通障礙形成的孤立感，而且能讓長者延緩老化。

據美聯社報導，新澤西州 伯根菲德(Bergenfield)陽光成人日間照顧中心(Sunshine Adult Day Center)的87歲學員、來自奈及利亞的瓦古古(Charity Wogwugwu)說，「他們(中心)會關心我們，認識我們」、「我喜歡來這裡」。每位前來中心的人都有各自的健康需求，包括行動不便、患有失智症或是日常生活難以自理。

成人日間照護中心是美國種族最多元的長期護理場所，許多中心還會根據客戶的飲食、傳統與文化量身定製，並扮演有色人種與移民 長輩的重要資源中心。聯邦疾病防治中心 (CDC)統計顯示，六成使用成人日間中心的人為有色人種，類似「陽光」這樣的中心是社區的縮影，會吸引不願意將長者安置於住宅式長照機構的人前往。

紐約大學(New York University)研究移民長輩老化議題的薩達蘭加尼(Tina Sadarangani)就說，「成人日間中心遭遇最大的問題是大眾的看法，有時候會被認為相當於兒童日托服務。」

在加州參加康福成人日間保健中心(Hong Fook Adult Day Health Care Center)年近九旬的何鳳玲(譯音)說：「每個見到我的人都豎起拇指，告訴我我做得很棒，所以我堅持要來。」該中心主要服務對象為華人、韓國人和越南人。

經營該中心的家橋公司(Family Bridges Inc.)執行長詹康琳(Corinne Jan，譯音)表示，該中心的重點是鎖定在熟悉的食物、語言與臉孔。她說：「我們所有的學員都只會說單一語言，不會說英語。想像一下，如果需要在療養院住上幾天，或在醫院或急診室待上五天，卻無法溝通會有多難熬。」

許多專家表示，隨著年齡增長，許多老年人即使身處家中也可能會感到孤立。

何鳳玲有記憶問題並且行動不便，有時造成她在日常生活中，例如去商店等簡單過程也會感到孤立。但談到日間中心時她說：「來到這裡後，我的想法變得更加愉快了。」