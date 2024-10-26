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男主內女主外 華爾街女性背後有「家庭煮夫」付出

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男主內 女主外 華爾街女性背後 有「家庭煮夫」默默付出

記者顏伶如／綜合報導
一名匆匆趕著上班的女子，經過華爾街紐約證交所門口。「男主內，女主外」的潮流目前正在全美悄悄發展，而且愈來愈普遍。許多在華爾街叱吒風雲的成功女士，背後都有一位默默付出的「家庭煮夫」。(美聯社)
一名匆匆趕著上班的女子，經過華爾街紐約證交所門口。「男主內，女主外」的潮流目前正在全美悄悄發展，而且愈來愈普遍。許多在華爾街叱吒風雲的成功女士，背後都有一位默默付出的「家庭煮夫」。(美聯社)

許多在華爾街叱吒風雲的成功女士，背後都有一位默默付出的「家庭煮夫」(Househusband)，待在家裡料理家務，好讓妻子在職場發展沒有後顧之憂。華爾街日報近日報導，「男主內，女主外」的潮流目前正在全美悄悄發展，而且愈來愈普遍。

蘇珊‧唐納修(Suzanne Donohoe)是私募投資公司EQT高階主管，9月初到亞洲、歐洲出差共計10天。她的丈夫麥特‧唐納修(Matt Donohoe)則負責照顧三個青少年孩子準備開學，協助孩子寫功課，買菜做飯也都由他一手包辦。三個孩子雖然年紀差不多，但學校各不相同，課外活動也都不一樣。麥特開車載13歲兒子去新澤西州參加曲棍球練習，然後把三個孩子一起帶到波士頓參加巡迴賽。

麥特擁有喬治城大學、哥倫比亞大學學位，原為新興市場交易員，2007年辭去工作，成為「家庭煮夫」，一肩挑起家務，讓妻子能夠獲得更好的升遷，爭取更高薪水。

長期以來，華爾街很難拔擢女性，也很難留用女性。工作時間長、經常出差、必須時時刻刻待命的高度競爭環境，對女性來說並不友善，尤其是對育有兒女的職業婦女。對於華爾街高層女主管來說，即使丈夫願意掌理家務，工作與家庭之間如何取得平衡，還是不容易。

社會對於「家庭煮夫」通常存有偏見，丈夫被期待收入比妻子高，家務則應該由女性負責，但現在趨勢已經開始改變。

非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)的2023年報告指出，美國異性配偶婚姻當中，有45%妻子收入跟丈夫一樣多或比丈夫更高，比率在過去50年來成長了三倍。丕優研究顯示，2021年裡，美國有18%的父親是「家庭煮夫」，1989年時則只有11%。

民主黨總統候選人賀錦麗與丈夫任德龍(Doug Emhoff)在妻子成為副總統之後，即放棄了原本的律師工作。

花旗集團(Citigroup)、TIAA銀行的女執行長及黑石集團(Blackstone)房地產部門女性全球總監的丈夫也都是「家庭煮夫」。

華爾街 新澤西州 投資

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