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房貸支出占收入3成 30%中產階級當「房奴」

記者張聲肇/綜合報導
以往中等收入階層養得起中間價位的房子，如今卻不然。圖為佛州剛買房的一名男子移除房地產招牌。（美聯社）
以往中等收入階層養得起中間價位的房子，如今卻不然。圖為佛州剛買房的一名男子移除房地產招牌。（美聯社）

在美國，為買房勒緊腰帶的「房奴」，十年倍增。NBC新聞分析人口普查局的資料發現，2022年幾乎30%的中產階級每月房貸支出占家庭收入的30%以上，比2013年多了一倍多。

專家說，房屋支出占比這麼大的時候，應付日常所需和緊急事故手頭就拮据得多，全家生活今後越過越好的本錢也少得多。

收入的30%是最常被拿來衡量屋主和租客「是否負擔得起」住房的標準，也被普查局據以衡量住屋成本。幾十年來，住房與都市發展部也使用同樣的標準。

亞特蘭大聯邦準備會住屋專家波維安斯（ Domonic Purviance）說，「從前，你是中等收入階層的話，你就養得起中間價位的房子，如今卻不然。」

威廉斯夫婦（Haley and Ben Williams ）2023年12月以26.5萬買下芝加哥東部2小時車程、印第安那州艾爾克哈特（Elkhart）現在的住家時，他們知道負擔很重：房貸利率8.125%，比接近20年高點的全國平均7%還高，每月只能還176元本金，其餘2000多元付利息、地稅和房屋保險才是「重」點。

但這是威廉斯夫婦必須做出的犧牲，否則有了孩子，還是只能每月花900元租有發霉問題的房子。他們負擔得起的25萬元以下的房子，通常很快就賣給付現金的買主，只能忍痛買更貴的房子。2024年8月，人口6萬的艾爾克哈特，中間收入6.7萬元家庭需付出22%才買得起中間價位24萬元的房子。這支出比率雖然低於30%，比起三年前，卻已增加一倍。

NBC新聞購屋者指數顯示，全美國各郡有30%以上，房價與收入比會讓有意購屋者感到「負擔不起」的壓力。很多中產階級家庭因此不敢進場。

2022年，這種觀望家庭有49.7%還是「忍痛」買屋，遠低於2010年，當時「終於進場」的家庭占60.1%。

哈佛大學住房研究聯合中心副研究員麥求（Daniel McCue）說，房價漲幅破紀錄是主因，地稅和房屋保險費上漲，也讓屋主吃不消。更讓屋奴們感到壓力的是利率上升，雖然從2013年到2023年，家庭中間收入也上升了50%，升至8萬610元。

幾乎30%的中產階級每月房貸支出佔家庭收入的30%以上，比2013年多了一倍多。...
幾乎30%的中產階級每月房貸支出佔家庭收入的30%以上，比2013年多了一倍多。（美聯社）

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