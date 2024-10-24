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名校招生弊案主嫌 獄中提供升學諮詢 學生獲錄取大學

記者顏伶如／綜合報導
辛格2019年在波士頓走出法院。(美聯社)
辛格2019年在波士頓走出法院。(美聯社)

包括耶魯大學(Yale University)、喬治城大學(Georgetown University)、南加大(USC)等名校紛紛捲入的富人子弟「走後門」招生弊案，主嫌辛格(William "Rick" Singer)2019年向法院認罪之後，目前住在洛杉磯地區一所中途之家(halfway house)。在這段期間，他繼續對申請大學者提供諮詢服務。

根據聯邦調查，辛格賄賂學校人員、協助學生考試作弊及偽造體育傑出表現，讓富人子弟獲得名校錄取，辛格遭到起訴罪名包括詐騙、洗錢、妨礙司法等。好萊塢女星費莉希蒂·赫夫曼(Felicity Huffman)、蘿瑞·羅夫林(Lori Loughlin)都因透過辛格買通「走後門」管道讓兒女上名校而坐牢。辛格主持的「關鍵全球基金會」(Key Worldwide Foundation)靠著招生舞弊賺進至少2500萬元，富有家長捐款給基金會還能抵稅。

ABC報導，辛格說，去年大學招生季期間，他在佛州聯邦監獄服刑時，「最酷的事發生了。一名男生寫電郵詢問能否幫他的申請表格，並告訴他是否進得了這些大學。」這名男生寄來了學校成績單和成就清單。辛格給了他幾個建議，結果今年3月獲得他最中意的學校錄取。

今年夏天，辛格推出名為ID Future Stars的新諮詢事業，宣稱其輔導的學生獲首選學校錄取的機率高達80%到96%，其網站說「我們的成功就是最好的背書」。

但是64歲的辛格重返大學招生諮詢界可能面臨挑戰。他接受福斯新聞網（Fox News）訪問時說：「聯邦調查局(FBI)、聯邦檢察官指控與世界上所有人指控我的罪行，我確實都有做過。」

目前辛格在洛杉磯地區一所中途之家低調度日，很少被人認出。辛格被法院判處42個月有期徒刑，將在中途之家住到刑期屆滿。

辛格稱，要對所有受到傷害的家庭、孩子以及學術機構道歉，也要向他的家人道歉。但他表示，並沒有因為自己的舞弊而讓某一名應該錄取的學生被擠下，這起案件只是揭穿了大學原本就有的策略，也就是保留部分名額給體育表現優秀的學生，如果大方捐款給學校就能因此獲得錄取。

被問到招生弊案造成的最大傷害為何，辛格回答，導致他人名譽受損。他說，聲譽是最重要的。不過他認為，媒體並沒有對大學招生官做出同樣的嚴格檢視，「他們其實是我的夥伴，一個巴掌拍不響」。

女星費莉希蒂·赫夫曼因涉及名校招生弊案而坐牢。（路透）
女星費莉希蒂·赫夫曼因涉及名校招生弊案而坐牢。（路透）

洛杉磯 南加大 耶魯大學

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