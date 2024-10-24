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預算無上限… 花50萬諮詢讓孩子進名校 家長喊值得

記者顏伶如／綜合報導
新墨西哥州一所高中的應屆畢業生，與老師討論上大學如何適應學業、財務和社交壓力。（美聯社）
新墨西哥州一所高中的應屆畢業生，與老師討論上大學如何適應學業、財務和社交壓力。（美聯社）

為什麼有些家庭願意花50萬元，為孩子聘請私人升學顧問爭取進入長春藤名校？CNBC新聞頻道分析，儘管削尖腦袋鑽名校的開銷昂貴，某些家長依然覺得「值得投資」。

報導指出，為了讓兒女擠進競爭激烈的全球頂尖學府，某些家庭花錢不手軟，預算無上限。

舉例來說，在紐約的升學顧問公司「統帥教育」(Command Education)裡，高中家長每年為孩子花12萬元顧問費，這還不包括學術能力測驗(Scholastic Aptitude Test，SAT)或美國大學測驗(American College Testing，ACT)的考試準備。到了孩子高中畢業時，家長累計開銷可能將近50萬元。

包括長春藤學校在內的美國一流學府，錄取率創下歷年新低。

總部位於紐約的家教機構「論壇教育」(Forum Education)創辦人霍維爾(Thomas Howell)說，大學招生變得愈來愈競爭，錄取結果以及如何進入心目中的學校，讓家庭承受龐大壓力。

報導指出，對某些家庭來說，讓兒女進入頂尖大學是一種投資，因此家教、升學顧問、標準化考試準備等方面的開銷，幾乎沒有上限。

某些私立大學一學年費用將近六位數字，但某些學生選擇價格較便宜的公立大學，甚至另闢生涯規畫。霍維爾表示，花錢上大學是否值得，輿論看法分歧，若不能上一流學府，就選比較實惠的學校。他表示，對於某些學生來說，若上不了排名最前面20%的大學，那就算了。

紐約「萊克哈尼升學顧問」(Lakhani Coaching)創辦人萊克哈尼(Hafeez Lakhani)表示，有錢家庭願意為孩子投資10萬元以上的趨勢並未改變，「大約占我們客戶的20%」。他說：「這可能是家長們除了買車之外，金額最高的單項花費。」

萊克哈尼說，客戶平均花5萬8000元為孩子聘請升學顧問，某些家長數年累計花費80萬元，好讓孩子每個科目都得到「美軍海豹特戰隊級別」的高級家教。

萊克哈尼為客戶提供服務的價碼為每小時1600元，家長依然絡繹不絕，公司其他顧問每小時收費約290元，但是家長往往更傾向請萊克哈尼當家教。

升學顧問萊克哈尼為客戶提供服務的價碼為每小時1600元，家長依然絡繹不絕。（取材...
升學顧問萊克哈尼為客戶提供服務的價碼為每小時1600元，家長依然絡繹不絕。（取材自領英）

升學 投資 預算

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