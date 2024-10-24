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為常春藤盟校鋪路 家長先搶送孩子進菁英私校

編譯俞仲慈／綜合報導
許多家長尋求把子女送入菁英私校，掃除進入頂尖大學的障礙。圖為位於紐約市曼哈頓的私校Trinity School。(取材自谷歌地圖)
許多家長尋求把子女送入菁英私校，掃除進入頂尖大學的障礙。圖為位於紐約市曼哈頓的私校Trinity School。(取材自谷歌地圖)

2023年研究發現，常春藤盟校來自高收入家庭學生的人數遠多於低收家庭學生，顯示擠入名校的競爭愈來愈激烈，許多家長未雨綢繆，提前向招生顧問尋求進私立學校的機會，掃除子女以後入頂尖大學的障礙。

新聞周刊(Newsweek)報導，以升大學知名的紐約市菁英私立學校Horace Mann、Trinity School和Spence School，提供從幼兒園到12年級的課程，每年學費超過6萬元以上，但希望子女擠入窄門的家長大有人在。

紐約市招生顧問唐娜·哈達德(Dana Haddad)說：「我的工作就是平衡家長期許以及真正對孩子最好的學校。」他並強調：「父母不想讓孩子失敗，希望他們成功，在討論孩子優缺點後，家長原本屬意的學校經常會改變。」

一旦家長與孩子達成共識，哈達德就會擬定一份名校清單提供客戶參考，「家長通常希望孩子就讀學術成績高、課外活動豐富的名校，但也需要考量孩子的個性和個人需求」。 

和客戶長時間溝通後，哈達德會挑選適合的學校，就會針對招生過程包括「獨立學校入學考試」（ISEE）或「中學入學測驗」（SSAT）等入學考試、面試，撰寫引人注意的自傳等進行輔導，以突顯客戶孩子的個人優勢、課外興趣和才能。

哈達德客戶的子女年齡從幼兒園到高中生都有，但是她強調：「全面發展才是關鍵，考試成績只是其中一小部分，菁英學校還會參考學生和家長面試、老師推薦以及學生成績單。」

不過擠入名校的競爭愈來愈激烈，需要更多輔導與準備作業，哈達德坦言：「不可能總是心想事成，並且家長很快就會知道自己的朋友也是競爭對手。」

雖然客戶多為富裕家庭，但哈達德也願意打折優惠手頭拮据的客戶，「我協助他們展現出最好一面，確保他們有機會錄取。」

根據統計，截至2022年美國學童有一成就讀私立學校，而2024年耶魯大學畢業生有19%來自私校，哈佛2025年畢業的學生則有將近40%是私校畢業生，達特茅斯學院(Dartmouth)2026年畢業的私校生比率甚至超過40%。

紐約市招生顧問唐娜·哈達德表示， 她的工作就是平衡家長期許以及真正對孩子最好的學...
紐約市招生顧問唐娜·哈達德表示， 她的工作就是平衡家長期許以及真正對孩子最好的學校。（取材自X平台）

紐約市 耶魯大學 常春藤

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