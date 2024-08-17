8天任務→逾2個月 NASA正考慮：讓2太空人搭SpaceX回來

太空人威廉斯(後)與威爾莫(前)和太空站裡的太空人交談。(美聯社)

國家航空暨太空總署(NASA )太空人 威爾莫(Barry Wilmore)和威廉斯(Sunita Williams)6月5日搭乘波音(Boeing)太空船「星際飛機」(Starliner)前往國際太空站(ISS)，原訂八天的任務如今已滯留太空逾兩個月；NASA最快將於下周決定兩人是否搭乘太空探索科技公司(SpaceX)太空船返回地球，或續留至明年2月。

然而，兩人這段時間在太空站上也不是白吃白住，每天協助操作研究實驗和太空站維護保養，其實還是很忙碌的。

威廉斯多年前在太空站輪值的時候，曾在跑步機上跑完全程馬拉松 而聲名大噪。今年3月她在記者會上表示，「此次時間太短，可能無法跑馬拉松。」孰料，她與威爾莫搭乘的星際飛機狀況百出，無法安全將他們送回地球；威廉斯現在或許還有時間，再跑一趟馬拉松。

威廉斯和威爾莫當初僅準備約一周的行李前往太空站，肩負的任務也有限；但自從知道短時間回不去之後，兩人便協助站上太空人做微生物研究、設備檢修，利用閒暇時間在微重力空間慢跑運動，並欣賞每24小時一輪的16次日出和日落。

威廉斯7月時曾表示，「我們在這裡很忙」，任務包括基因定序、月球顯微鏡實驗，以及更換將太空人尿液轉化為水的循環系統馬達。

威爾莫8月上旬檢查了管線硬體，並在「素食」(Veggie)計畫中安裝測光表(light meter)，這是太空人在太空站種蘿蔔等農作物的計畫；威廉斯則協助設置高畫質的錄影設備。

NASA表示，威廉斯和威爾莫在站上的任務另有從太空站的水循環系統採集微生物樣本，太空站模組大掃除，以及研製光纖等。

現年58歲的威廉斯和61歲的威爾莫都出身自海軍飛行員，也都曾擔任試飛員。威廉斯駕駛過30多種飛機，飛行時數逾3000小時，於1998年獲選為太空人，此次任務是她第三次進駐國際太空站。

威廉斯的丈夫邁克(Michael Williams)本月15日接受華爾街日報訪問時表示，他認為妻子不會因為滯留太空站而感到失望，形容「那是她的快樂所在」。