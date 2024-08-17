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超級月亮下周登場 天文秀長4個月 10月距地球最近

編譯莊瑞萌／綜合報導
2021年4月的「粉紅月」，攝影記者捕捉到自由女神像看著前方月亮的奇景。(路透)
2021年4月的「粉紅月」，攝影記者捕捉到自由女神像看著前方月亮的奇景。(路透)

太空總署(NASA)指出，今年底前將有四次超級月亮現身，其中又以10月的超級月亮距離地球最近。由於探索月球熱度升溫，科學界也開始呼籲制定月球時間。

美聯社報導，今年四次超級月亮，將在下周開始登場，民眾可在19日看到這場天文首演，屆時滿月將比平常更接近地球，月亮在夜空中顯得更大且更亮。太空總署的月球勘測軌道飛行器(Lunar Reconnaissance Orbiter)科學家佩特羅(Noah Petro)說：「我喜歡將超級月亮視為開始固定觀察月亮的好藉口。」

8月的超級月亮將開啟一連串的月球奇觀序幕，9月的超級月亮將搭配月蝕同時發生，10月將是今年最接近地球的時刻，而11月的超級月亮將為今年天文秀畫上完美句點。

「超級月亮」並非科學名詞，指的是滿月階段與月球特別靠近地球的軌道位置相吻合的現象。由於月球不斷變化的橢圓形軌道，這種現象通常每年會發生三到四次而且會連續出現。今年首次超級月亮將距離地球22萬4917英里外，接下來將在9月17日晚間至次日清晨又更靠近地球3000英里，當晚還會出現部分月蝕。當地球的陰影落在月球上，看起來像是被咬了一小口，在美洲、非洲及歐洲大部分地區都可見該景象。

10月的超級月亮則是今年最接近地球的一次，距離為22萬2055英里；之後是11月的超級月亮，距離為22萬4853英里。科學家也指出，超級月亮的亮度會比平均高出30%。隨著美國與其他國家擴大月球探索的力道，包括派遣登陸器甚至是太空人前往，讓月球的吸引力比以往任何時候都要強烈。佩特羅說：「這無疑讓望月變得更加有趣。」

另外，國際天文學聯合會(International Astronomical Union，IAU)日前投票呼籲全球的太空組織合作，共同制定月球時間標準。月球的一天相當於地球的29.5天。由於月球重力小於地球，時間每天快約58.7微秒，加上越來越多的國家與私人公司計畫前往月球探勘，天文學家希望透過統一的時鐘確保與地球精準同步。目前月球任務的時間是採用操作該太空船的國家的標準時間為準。

歐洲太空總署(European Space Agency)去年提倡建立所謂的月球時鐘，今年稍早，白宮也指示NASA與其他機構務必在今年年底前提出初步計畫，並於2026年底前完成最終計畫。

今年底之前將出現四次超級月亮，其中又以10月的超級月亮距離地球最近。(路透)
今年底之前將出現四次超級月亮，其中又以10月的超級月亮距離地球最近。(路透)

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