佛州舊公寓維修新法 10多萬元檢查費讓業主房主叫苦

「尚普蘭康斗大廈南樓」2021年倒塌，導致98人死亡。圖為大樓廢墟。（美聯社）

「尚普蘭康斗大廈南樓」(Champlain Towers South Condo)2021年倒塌，導致98人死亡震驚全國後，佛羅里達州議會通過立法，樓齡超過30年的三層以上公寓大樓，必須在2024年年底前通過樓宇結構檢查，全州約有90萬套公寓單位適用這個法例。

法例還規定，公寓業主委員會要保留最低數額的儲備金，以應付未來的維修。然而巨大的結構檢查及維修費用，是很多房主所無法負擔的。

例如邁阿密棕櫚灘兩臥室的單位售價在40萬至50萬元之間，但房主必須支付14萬元用於檢查及維修。

史東（Janet Stone）在學校工作50年後，期盼退休 後在她俯瞰大西洋的佛州 公寓渡過輕鬆的晚年。不料，她卻重返職場，教導殘障的學前兒童，並搬到拉斯維加斯與兒子同住，以支付公寓大樓要她付的10萬元，這是更換大樓老舊水泥的數百萬元工程中，史東需承擔的份額。

史東說，每天工作還要擔心「本周有錢買菜嗎」真是不好受。她2021年在奧爾蒙灘（Ormond Beach）花40萬元買下公寓，「我賺的每分錢都要付修復水泥的工程」。

儘管有些公寓大樓並不用特別修繕，但多年來不曾做過的維護，現在就要付出代價了。有些房主應付不了檢查及維修費，索性將之出售。

但房地產經紀人表示，目前市場上的待售公寓數量大幅增加，因而壓低了價格。根據NBC新聞數據的分析，佛州過去六個月，市場上的公寓數量增加了23%，但價格卻下降了4.5%。

若公寓大樓平常已有維修儲備金，可以為無法支付費用的房主墊支，待房主日後償還，但更多的是儲備金不足，居住的房主最後就是只能搬離公寓大樓。

有公寓大樓的業主委員會指出，如果在年底限期前還沒做好檢查及維修，這些公寓建築會變得一文不值，到時不得不賤賣給開發商，然後拆除重建。

對於開發商而言，公寓房主面臨的壓力正是他們的黃金機會，一旦能夠賤價收購老舊大樓，土地的價值隨時可能會超過支付建築物本身的價值。