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新冠重返 不檢測、不接種成隱憂 84國疫情升溫 美死亡最多

編譯廖振堯／綜合報導
美國的新冠病毒監測指標已經出現警訊，但目前疏於檢測及接種疫苗。（美聯社）
美國的新冠病毒監測指標已經出現警訊，但目前疏於檢測及接種疫苗。（美聯社）

儘管人們認為新冠病毒已經是過去式，世界衛生組織(WHO)13日指出至少84個國家的疫情正在升溫，包括美洲、歐亞部分地區，連近期的巴黎奧運都有許多選手檢測陽性。美國的病毒監測指標已經出現警訊，但目前疏於檢測及接種疫苗，可能醞釀出更危險的病毒變種。

華盛頓郵報報導，世衛流行病學家范科霍芙(Maria Van Kerkhove)表示，新冠疫苗覆蓋率如此之低，如果有更嚴重的變異出現，那麼高危險群非常有可能患重症。

廢水監測的新冠病毒濃度正在上升，范科霍芙表示每個監測站目前估計的流行程度比基準線高出2至20倍。據聯邦疾病防治中心(CDC)，在2022年1月Omicron變種高峰期時廢水樣本的病毒濃度達到最高峰，約高於基準線23倍；到今年4、5月，全國大多數監測站的濃度僅略高於基準，但6、7月已上升至7倍，增幅相當大，不過還是低於全國最大規模疫情爆發時的速度。

世衛數據指出截至7月21日，俄羅斯的病例數居全球首位，但美國報告的死亡人數最多。截至7月27日，美國急診室中11歲及以下兒童的新冠發病率最高，略高於75歲及以上成年人。

美國醫院協會(American Hospital Association)病人安全政策副總佛斯特(Nancy Foster)表示加州一些醫院報告稱新冠住院人數高於預期，患者住院時間比最近幾波疫情更長。當局可以監控因新冠而住院或死亡的病例，但準確追蹤病例總數是個艱難挑戰，因為許多人感染病毒後選擇不檢測、不接受醫療護理。由於缺乏總病例數據，研究人員也難以評估這波疫情變種的嚴重程度。

這波夏季新冠潮也暗示下半年的病情可能更加嚴重，因為這類呼吸道疾病如流感、呼吸道融合病毒(RSV)通常好發於秋冬，提前出現高峰令人擔憂。佛斯特稱醫院最擔心人們不接種流感、RSV或新冠疫苗，未來幾個月可能會再次看到大量患者擠滿病床。

一些地區制定的反蒙面政策更無助於現況，這些禁令雖然將醫用口罩列入例外情況，但人們依然擔心戴口罩會受到騷擾。

巴黎奧運有許多選手檢測新冠陽性，包括美國短跑選手萊爾斯。圖為萊爾斯在200公尺短...
巴黎奧運有許多選手檢測新冠陽性，包括美國短跑選手萊爾斯。圖為萊爾斯在200公尺短跑決賽後體力不支，坐輪椅出場。（美聯社）
世衛流行病學家范科霍芙表示，新冠疫苗覆蓋率低，如果有更嚴重的變異出現，那麼高危險...
世衛流行病學家范科霍芙表示，新冠疫苗覆蓋率低，如果有更嚴重的變異出現，那麼高危險群非常有可能患重症。（路透）

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