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CDC免費新冠疫苗8月用完 服務業2700萬人恐成防疫漏洞

編譯俞仲慈／綜合報導
包括餐廳服務生在內的2700萬名服務業從業人員，因為沒有投保健保，注射疫苗必須自費，恐成為秋冬防疫的一大漏洞。（美聯社）
包括餐廳服務生在內的2700萬名服務業從業人員，因為沒有投保健保，注射疫苗必須自費，恐成為秋冬防疫的一大漏洞。（美聯社）

聯邦疾病防治中心(CDC)贊助的免費新冠疫苗本月用罄，不過全國至少還有2700萬名服務業從業人員，因為沒有投保健保，注射疫苗必須自費，恐成為秋冬防疫的一大漏洞。

根據紐約時報(NY Times)報導，喬治亞州諾克羅斯(Norcross)非營利社區診所「葛溫尼特郡仁慈撒馬利亞人健康中心」(Good Samaritan Health Centers of Gwinnett)庫存的免費疫苗只剩兩劑，財務長朗格(Greg Lang)無奈表示：「我們無法再為無投保民眾服務，除非他們能夠自費注射疫苗。」不過費用可能超過100元並不便宜。

去年秋天，CDC為確保無投保成年人可以施打疫苗，提供約150萬劑免費疫苗，原本預計維持到今年12月，不料疫苗提前8月用罄，讓CDC與各地社區診所想方設法研擬補救措施。

有鑑於新冠病毒仍在全國傳播，新版疫苗預計秋季上市，加上接下來秋冬季節是疫情高峰期，提高民眾疫苗施打率仍屬防疫的重中之重。

不過餐廳服務生、司機、收銀員等服務業勞工，多半沒有投保健保、也無法負擔疫苗費用，極度倚賴社區診所提供的免費疫苗。

連鎖社區診所「終身醫療保健中心」(LifeLong Medical Care)首席醫療長史泰西(Michael Stacey)表示：「我們經費已經捉襟見肘，我們也沒有其他選擇，只能設法籌錢採購疫苗。」

公衛非營利組織「凱瑟家庭基金會」(KFF)衛生改革主任托伯特(Jennifer Tolbert)也坦誠社區仍有免費疫苗，但數量已經愈來愈少。

紐約州25萬人提供醫療服務的「太陽河健康中心」(Sun River Health)首席護理長凱利(Roberta Kelly)指出，免費疫苗短缺對社區診所影響最大，因此希望獲得紐約州與紐約市經費補助，提供給有需要的民眾：「因為我們的服務對象多半是沒有投保、保額不足甚至醫療品質低落的患者。」

不過當「葛溫尼特郡仁慈撒馬利亞人健康中心」發現免費疫苗不足時，向當地公衛部門尋求撥款補助卻吃了閉門羹，朗格坦承：「因為對方也沒有多餘經費。」

聯邦疾病防治中心贊助的免費新冠疫苗本月用罄。（路透）
聯邦疾病防治中心贊助的免費新冠疫苗本月用罄。（路透）

疫苗 CDC 紐約州

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