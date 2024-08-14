嚴重超支、進度落後、工人流失 海軍造艦能力25年來最糟

威斯康辛州Fincantieri Marinette Marine造船廠興建中的美國海軍新一代巡防艦，儘管採用的是歐洲盟國使用的成熟設計，卻依然面臨設計變更、進度落後和經費超支等重大問題，交艦日期已推遲到2029年以後。(美聯社)

全球威脅不斷擴大之際，美國造艦卻面臨諸多嚴重挑戰：勞動力短缺、生產和維護進度落後、國防重點轉移、設計朝夕更改、成本超支，使得現今美國海軍可運用的艦艇數量落後中國，且差距持續擴大；專家稱海軍造艦能力目前處於25年來最糟糕的狀態。

美聯社報導，國會預算 辦公室(CBO)的資深海軍分析師拉布斯(Eric Labs)表示情況令人震驚，但他也不知道有什麼簡單快速的方法可以解決這個問題，畢竟現況是多年來各種問題積壓而成。

美國造船業面臨大量人力流失問題，經驗技術無法傳承。(路透)

造船業最主要的問題之一是資深工人退休 後，其數十年的經驗無法傳承，難以找到年輕工人並留住他們。為解決此一問題，全國造船業已成立培訓學院，並與技職學校合作，培訓工人建造高科技軍艦所需的技能，並提供更好的福利與獎金。

另一大問題則出在海軍本身，經常在造船廠動工後要求改變、升級、調整設計。例如美國最先進的超級航艦「福特號」(USS Gerald R. Ford)建造時成本超支、技術挑戰與延誤；一項原本配備在匿蹤驅逐艦(stealth destroyer)上的火箭助推砲彈系統(rocket-assisted projectile)則因成本過高而改採傳統火炮系統。

冷戰結束後，美國海軍認為未來戰爭型態將演變為局部區域衝突，因此興建了大批新構型和功能的濱海戰鬥艦(littoral combat ship)。不料新傳陸續服役後不久，又因為故障率和操作費用太高，以及國際情勢改變而提前除役。

為取代濱海戰鬥艦，美國海軍在採購新型巡防艦時決定，使用歐洲盟國造船廠的成熟設計，稍加修改即可，以節省開發經費。最後由義大利 造船廠芬坎蒂尼(Fincantieri)得標，在威斯康辛州設立Fincantieri Marinette Marine造船廠負責興建。

海軍選擇法國和義大利海軍服役中的船艦設計，並打算保留85%的規格不變、僅修改15%以滿足美國海軍的需求。然而華府智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)分析師克拉克(Bryan Clark)指出結果剛好相反，海軍後來重新設計該艦85%的部分，導致成本增加和工期延誤。首艘星座級巡防艦(Constellation-class frigate)於2022年8月開始建造，目前進度比原計畫落後三年，而且最終設計尚未完成，邊造邊修，交付日期已延後到2029年。