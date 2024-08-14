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用搖頭丸治療「創傷後壓力症候群」 食藥局否決

編譯潘勛／綜合報導
聯邦食品藥物管理局(FDA)已明確拒絕批准使用俗稱搖頭丸的「亞甲二氧甲基苯丙胺」(MDMA)，治療創傷後壓力症候群。(路透)
聯邦食品藥物管理局(FDA)已明確拒絕批准使用俗稱搖頭丸的「亞甲二氧甲基苯丙胺」(MDMA)，治療創傷後壓力症候群。(路透)

申請以迷幻藥「亞甲二氧甲基苯丙胺」(MDMA，俗稱搖頭丸)治療創傷後壓力症候群(PTSD)的Lykos Therapeutics公司表示，食品藥物管理局(FDA)已判定不能批准這種療方。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，食藥局要求加做第三期實驗。Lykos現有的臨床實驗引發爭議，飽受指責行為有所不當，接下來便遭到食藥局的拒絕。食藥局提出的命題，與顧問小組5月所提的顧慮很類似、相呼應；專家小組投票反對批准。

該公司表示，已執行兩次末期階段隨機、有控制組及安慰劑組的實驗，以評估搖頭丸的安全及效果，使用時有搭配心理學干預動作，例如談話療法，而且發現效益。

很多研究均指出，能影響心靈的藥物如大麻、k他命、迷幻蘑菇及搖頭丸，或許有助於治療創傷後壓力症候群等其他心理健康失常。

有些精神科醫生1970年代末期、1980年代初期使用搖頭丸來治療患者，他們相信該藥物有助於提升信任，改善醫、病之間的溝通。

1985年，緝毒署把搖頭丸列為一級毒品，意味它「目前沒有可接受的醫藥用途，而且有很大的可能會濫用」。

食藥局到11日才做出判定。但食藥局的超然顧問小組6月初便投票建議，反對批准這種療法。「心理藥物學顧問委員會」(Psychopharmacologic Drugs Advisory Committee)顯然嚴重懷疑這種療法的安全及療效。

食藥局在今年稍早公布的文件表示，按Lykos公司繳交的臨床實驗數據，「病人的創傷後壓力症候群病情，顯然經歷快速、持久、臨床有意義的改善」。

雖然衛生官員有顧慮，但國會議員則敦促食藥局批准所申請的療法，60多位聯邦眾議員聯名致函拜登總統，表達希望食藥局同意。

克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)精神病療法「排斥」項目臨床主任巴湼特(Brian Barnett)，食藥局拒絕這次申請，不必然意味迷幻藥物的開發，原因在幾項顧慮的命題，其實與努力想讓搖頭丸獲得批准最近已變成草根運動，兩者有所關聯，而非大型製藥公司久經歷練的老手們想讓它獲准；依此觀之，向食藥局申請批准，這條路真的很獨特。

藥局 投票 拜登

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