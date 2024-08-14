明年起全軍接受基準認知測驗 以偵測軍旅生涯腦部傷害

國防部日前宣布，明年起全體新募兵員都要強制接受基準認知測驗，以便更容易診斷出未來軍事生涯中，腦部發生的傷害。(美聯社)

國防部 副部長希克斯 (Kathleen Hicks)日前發布備忘錄，指示明年起，全體新募兵員都要強制接受基準認知測驗，以便更容易診斷出未來軍事生涯中，腦部發生的傷害；同時現役人員，最遲到2025年底要接受基準線測驗。

此外另規定演習訓練時，部隊要增加與爆炸物的距離，發射某些類武器時，教官在內的戰士都要戴上護具。

去年10月在緬因州大規模槍擊案兇嫌卡德(Robert Card)，是一名陸軍預備役士官，長期擔任手榴彈教官，疑似因此累積腦部創傷，最後終於鑄下大錯。(美聯社)

國防部正採取新措施，保護全軍的腦部健康。在此之前九個月，緬因州路易斯頓(Lewiston)一位陸軍預備役士官卡德(Robert Card)前往當地的保齡球酒吧，開槍濫殺，致18人喪生，另13人受傷。

波士頓 大學醫學中心對卡德部做驗屍研究，特別觀察他的腦部，另由卡德家人處得知，他行凶原因「可能」是受苦於創傷性腦部受傷。

卡德長期在陸軍手榴彈靶場擔任教官；波士頓大學「腦震盪後遺症基金會」(Concussion Legacy Foundation)醫學家們認為，咸信他承受過數千次低等級的爆炸衝擊。

希克斯聲明表示，過度接觸到爆震波，是可以負面影響到戰鬥人員腦部健康的成因之一；她的命令「建立在既有的心血上」，跨越各軍種，「想減輕過度接觸到爆震波的衝擊」。

希克斯在備忘錄中也承認，過度接觸到爆震波對腦部健康的影響，學界尚未完全了解。但學者們同意，頻繁接觸可以影響到腦部健康及認知表現，導致一些傷害如頭痛、注意力難集中，還有記憶流失。

基準腦部測驗的用意在：更容易比較腦部接觸一次爆震波前後，而診斷出腦部受傷。

當前軍方只在部隊部署之前，為他們進行基準認知測驗，但這麼做並未測到演習訓練時的傷害。

國防部新政策現在規定，自12月31日後任何從軍的人，都要做基準線測驗；而現役已在部隊的人，最遲到2025年底要接受基準線測驗。此外還有新要求，訓練時要在部隊與爆震波間創出最好距離。

希克斯表示，本政策用意不在對指揮官限不合理限制，或不准他們執行對任務是基本的武器訓練；相形之下，本政策建立的要求，是務實的風險管理動作，舒緩並追蹤全軍有無過度接觸到爆震波。