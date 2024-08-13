警察未受訓練…精神病發報警 恐致更多創傷和暴力

研究發現，警方在處理精神疾病事件通報時，容易誤判狀況而導致不必要的開槍。對此，專家建議政府應從法制面著手，增派專業人士協助警察到場處理。(美聯社)

研究發現，警方在處理精神疾病事件通報時，容易誤判狀況而導致開槍擊 斃民眾的憾事發生。對此，專家建議政府應從法制面著手，多增派更專業的人士協助警察到場處理。

當面對出現心理健康 威脅民眾時，通常會通知警方到場處理，但有人認為此舉會造成更多創傷與無效照護。根據國家精神疾病聯盟(National Alliance on Mental Illness，NAMI)指出，有嚴重心理疾病者遭執法人員時武力對待的可能，比無精神疾病者多十倍，部分原因在於警察可能誤判情況，例如民眾看似有敵意或反抗或無法服從命令。

2015年，華盛頓郵報進行了首次持續追蹤警察槍擊致精神病患者死亡的統計。全國被警察槍殺死者中，至少25%患有急性精神疾病。未經治療的精神病患者在面對警方時，被擊斃的機率是精神病症狀已控制者的16倍。根據2018年統計，1165人被警察開槍擊斃，其中超過200人被證實患有精神疾病。

2015年，紐約市警察局每日接獲超過400件精神疾病通報，每月超過1萬2000件。至於為何是警察前往，而非救護技術員(EMT)前往處理。從經驗來看，執法部門一直負責將發作的患者送至醫院。對醫院來說，警察介入是強制住院的一項要求，由於這種情況經常發生，以至於奧克拉荷馬州 的心理健康單位在預算中設有專門科目，用於報銷警方運送病患的費用。

一般大眾對精神疾病患者具有暴力與危險的觀感是警方介入的另一個原因，但美國精神醫學會(American Psychiatric Association)指出，多數精神疾病患者並不具暴力傾向，但執法部門使用粗暴的手段加劇了對他們的誤解。事實上，精神疾病患者比其他人更有可能成為犯罪的受害者，而非加害者。

不過，有人認為警察不應是心理健康危機的急救者，反而應交由更適合由心理健康專業人員處理。例如丹佛警察局將取得執照的心理健康臨床醫師與警察搭配，共同處理涉及心理疾病患者的案件。其他諸如「行為健康危機」計劃，也著重執法部門與心理健康倡導機構之間的合作。

2015年，治療倡導中心(The Treatment Advocacy Center)呼籲國會對這個失能的體制進行全面改革，於是國會2016年通過21世紀醫療法(21st Century Cure Act)，要求收集並報告精神疾病在致命警民衝突中的數據，但效果並未如預期。