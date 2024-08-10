5年前喪女 佛蒙特州夫婦成立「珍娜的承諾」幫藥癮婦女重生

2012年，當時年僅20歲的珍娜·塔楚因為意外受傷進了急診室，醫生為她開了一個月的類鴉片止痛藥OxyContin，不料卻從此上癮，六年進出勒戒22次，直到26歲因服藥過量而殞命。她的父母位紀念亡女，實踐她的遺願，因此成立非營利組織，幫助與藥物成癮對抗的女性。(Jenna's Promise臉書)

美國每年有8萬多人因過量服用類鴉片藥物死亡，佛蒙特州 一對夫婦的女兒2019年因服用過量芬太尼而過世，之後他們成立非營利組織，幫助與藥物成癮對抗的女性患者，以實踐女兒的遺願。

唐恩·塔楚(Dawn Tatro)和丈夫葛雷格(Greg)在佛蒙特鎮小鎮強森(Johnson)成立非營利組織「珍娜的承諾」(Jenna's Promise)，他們建立一個創新計畫，為康復治療後的女性提供時間與空間，在返家前痊癒並建立良好的習慣。

「珍娜的承諾」提供住宿、治療、就業 幫助，以及幫助女性保持清醒的強大社群。

塔楚親身體會過試圖幫助親人戒毒的困境，無論是讓女兒珍娜·塔楚(Jenna Tatro)接受治療、看著她重回相同的環境，或是無法找到工作等，塔楚看到了體系內的缺口，如今，「珍娜的承諾」幫助填補這些缺口，建立起安全網。

住宿計畫分為三個階段，起初，這些女性受到許多監督與問責，以幫助她們保持在正軌上，隨著她們在計畫中成長，會逐漸獲得更多獨立性，為成功重返社會做準備，她們可以在計畫中停留半年至一年。

創造就業機會是塔楚關注的重點，因為她見證過女兒找工作的困難。

塔楚夫婦在鎮上買下五棟建築，創業並提供工作機會給計畫中的女性，「珍娜的承諾」擁有家電商店、咖啡 烘焙公司、咖啡館和一家雜貨店。

所有店家均對大眾開放，對於塔楚而言，這項工作很大一部分是為了去除藥物成癮的汙名；在社區居民來店消費並與在這些店家工作的女性互動的過程中，她們看到了康復的面孔。

自2019年以來，數十名女性受到「珍娜的承諾」幫助，迎接成功、不受藥物影響的人生。

其中一名女性布莉坦·達維儂(Britain Davignon)參與該計畫近一年，過去她與成癮問題對抗了20年，試著去傳統的康復機構戒毒。

達維儂表示聯邦醫療濟助(Medicaid)只支付15天的康復機構費用，「15天不足以改變習慣，於是又回到兩周前才離開的環境。」

「珍娜的承諾」讓達維儂找到立足點，做到持續的改變，其中很大一部分是在該組織的咖啡廳工作，並被升遷為副經理。