老人家當志工 有助延長壽命 唯一風險是「過度投入」

71歲的退休教師凱勒特(Jeff Kellert)每月投入志工工作30小時，他說，志工經歷讓他保持活力，但同樣重要的是，他因此結識新友誼，並產生退休後從未想過的目標感。(美聯社)

各種研究顯示，當志工有助延長壽命，對身心健康好處多多。專門研究如何安享晚年的伊利諾州 非營利組織馬瑟研究所(Mather Institute)發展健康心理學家史蒂芬斯 (Jacquelyn Stephens)指出，「志工服務立意良善，對志工本身也有很多好處，對老年人來說尤其如此。」

溫哥華卑詩大學心理學教授艾瑞克‧金(Eric S. Kim)也表示，他的研究發現，志工服務與更正面情緒、更少孤獨感和更多社會支持之間，存在關聯；「這些影響是一連串的，例如增加健康行為、增加更健康的生物功能、減少炎症等等」。

當志工的受益者不僅是老年人，跡象顯示，志工服務對高中生也有幫助。

史蒂芬斯指出，某些類型的志工機會也是體力活動，例如在食物銀行裝箱卸貨；但當志工不一定要是體力勞動才能帶來好處，「這有點像做運動，最好的志工服務就是你實際去做的志工服務。」

史蒂芬斯認為，當志工唯一的風險是「過度投入」，這會抵消健康益處；「如果你因為志工承諾而感到壓力，就不太好」。

至於怎麼開始當志工的第一步？史蒂芬斯說，很多人可能想到一些常見志工選擇，像是輔導他人或為有需要的人提供食物，因為覺得這些對自己沒什麼吸引力，就止步不前。她建議向自己的社交圈打探聯繫，了解其他人享受過的機會；這樣做，有助檢視那些組織是否為志工提供良好環境，也鼓勵人們與親友加深往來。

其他像是AmeriCorps和VolunteerMatch等聚合網站，也是不錯的起點；它們會將個人技能與所在領域的志工機會，相互配對。

71歲的紐約奧爾巴尼退休 教師凱勒特(Jeff Kellert)現在每月投入志工工作30小時，他說，志工經歷讓他保持活力，但同樣重要的是，他因此結識新友誼，並產生退休後從未想過的目標感。

凱勒特建議大家，想要起步，只需上網搜尋「我所在城鎮的志工機會」；他也建議在退休前進行一些自我反省。「很多時候志工機會就在你面前，」他說： 「你愛的是什麼？想做什麼？現在的你，可以去做了。」