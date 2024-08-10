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考慮「時、地、人」 找出適合你的志工職位

編譯盧炯燊／綜合報導
具有心理諮商專業背景、同時又是園藝高手的貝拉·麥高文(右)四年前退休後，便發揮特長幫助洛杉磯民眾學習園藝知識、開闢社區花園。(美聯社)
具有心理諮商專業背景、同時又是園藝高手的貝拉·麥高文(右)四年前退休後，便發揮特長幫助洛杉磯民眾學習園藝知識、開闢社區花園。(美聯社)

有些人想擔任志工，但卻不知從何入手，也有些人以為志願工作輕鬆簡單。然而全國非營利組織委員會(National Council of Nonprofits)主席兼執行長戴蘭尼(Tim Delaney)說，有些時候志工內容的確就是將東西放入信封之類的工作，但大多數並不是這樣。

他指出，菜鳥志工要找到適合自己的志工工作，一定要多點思考，要考慮「時、地、人」及認識自己。

先問自己，你對甚麼類型的服務有興趣？例如，喜歡跟長者交談可以嘗試參加長者探訪活動；喜歡跟小朋友玩遊戲，可以參加兒童服務；喜歡室外活動，可以選擇海邊撿垃圾、戶外考察等。選擇你最有興趣的活動，做志工自然更投入及享受其中。‍

其次是考慮個人技能和專長。例如你是一名籃球健將，可以參加籃球義教活動；有裝修技能可以做家居維修等等。再者有些活動需要預先接受相關訓練，所以做導師也是一種志工服務。‍

第三是確定自己可以投入多少時間。有些非營利組織只在工作時間提供志工機會，有些則較靈活，有大量的工作需要分配。

雖然做志工是行善活動之一，但都要量力而為。‍如果你將志工活動塞滿時間表，不但會缺乏休息，影響日常生活和工作之外，你更有可能在志工活動上表現欠佳。懂得分配時間，開心享受，對服務對象來說也是一種正能量。

明尼蘇達志願者發展聯盟負責人布爾曼(Karmit Bulman)認為，有意者應找一個可以充分利用你、你的技能及才能的組織。

那麼如何去找呢？通常像United Way這樣的大型組織，會提供有關志工工作的信息，此外也可以在網上查看VolunteerMatch.org。

不過許多地方上的非營利組織本身都是由志工運營的，可能沒有足夠資源來發布尋找新志工工作信息，那麼可以直接聯繫它們並適時跟進。

還要注意的是，如果非營利組織是服務弱勢社群的話，例如兒童、暴力倖存者或有嚴重健康問題的人，它們可能會要求完成對志工的背景調查，又或需要給予培訓。

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