Zelle詐款難討回 議員籲修法補救

民主黨參議員布魯門索關切Zelle詐騙難以追討款項的問題。（美聯社）

美國人每天透過Zelle等支付應用程式即時轉帳數十億元，但這些熱門的支付平台也充斥詐騙，且受害者往往追不回被騙的血汗錢。

聯邦數據顯示，光是2023年，消費者因為支付應用程式和服務的詐欺 行為，損失2億1000萬元，比兩年前增加62%；同期間內，銀行轉帳或支付詐欺損失飆升近150%，達到19億元。

有線電視新聞網(CNN)報導，被害人通常很難追回轉給騙子的錢；參院 近期調查發現，擁有Zelle的大銀行「極少」補償遭詐騙的客戶。

民主黨 議員研擬提出新法案，藉此弭合法律漏洞來對抗支付詐欺，但可能面臨銀銀行產業反對，也不一定能在共和黨控制的眾院過關。

這些法案由加州聯邦眾議員沃特斯(Maxine Waters)、民主黨參議員布魯門索(Richard Blumenthal)，以及民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)共同發起，希望保障曾在Zelle、Venmo等平台受騙的消費者。

這項立法將適用於所有點對點(peer-to-peer，簡稱P2P)平台，但近期聽證會和報告聚焦該領域成長最快速的Zelle。

布魯門索接受CNN電話訪問時表示：「目前，大多數Zelle交易屬於即時且不可逆的操作，這會導致災難，Zelle和擁有它的大銀行知道，快速與便利讓消費者更容易成為詐騙犯的目標，榨取他們的血汗錢。」

消費者和小企業就2023年在Zelle上流通8060億元，比2022年增加28%；Zelle指出，截至去年底，美國消費者每小時平均交易逾1億元。

布魯門索擔任「參院國安與政府事務常設小組調查委員會」(Homeland Security & Governmental Affairs Permanent Subcommittee on Investigations)主席，該委員會日前發布調查報告指出，2023年僅12%消費者在被質疑為詐騙的Zelle交易中獲得賠償。