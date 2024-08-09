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騙局如何運作？上當該怎麼辦？

編譯尤寶琪／綜合報導
Facebook Marketplace等地方的二手商品賣家，容易成為假買家企圖利用Zelle轉帳詐騙的目標。圖為Facebook Marketplace的商品照片。（美聯社）
Facebook Marketplace等地方的二手商品賣家，容易成為假買家企圖利用Zelle轉帳詐騙的目標。圖為Facebook Marketplace的商品照片。（美聯社）

詐騙指的是當某人或公司試圖騙人直接將錢給他們，或交出個人資訊給他們使用。全國消費者聯盟(National Consumers League)公共、電信和詐騙副總裁布瑞奧(John Breyault)表示，詐騙者現在將目光放在新出現的支付技術上；根據布瑞奧，詐騙者現在轉向Zelle和其他支付應用程序進行詐騙的原因有三：

第一，透過支付應用程式轉送的資金，在轉帳後很快就可使用

第二，由於監管規定，轉送出的錢很難收回

第三，詐騙者可透過設定虛擬帳戶或使用其他策略，來擺脫執法部門的追捕。

常見Zelle詐騙手法包括：

●假買家

瞄準Facebook Marketplace等地方的二手商品賣家，透過詢問商品資訊，並在沒有檢視商品的情況下，就詢問聯絡方式好進行付款，取得賣家信任；然後透過看似是來自Zelle，但實際是個網路釣魚的連結，要求你註冊需要預先付款的Zelle企業帳戶，讓詐騙者能因此存取你的銀行資訊。

●網路釣魚和冒充

老練的詐騙者可以透過欺騙電話號碼來冒充銀行或Zelle，發送訊息或致電，警告帳戶出現「可疑活動」，要求提供個資進行驗證，或透過Zelle付款來撤銷涉嫌詐欺的交易，或指示受害者進行轉帳來保護他們的資金。

●超額付款和預付款

詐騙者會先匯大筆資金到受害者帳戶，隨後聯繫受害者表示是匯款錯誤，要求受害者退還全部或部分款項；等受害者依指示進行退款時，詐騙者就會同時取消最初的匯款，成功騙取受害者的金錢。

保護自己免受Zelle詐騙，辨識以下四大危險訊號：

1. 堅持透過行動支付付款者

2. 催促你盡快付款者

3. 告訴你帳戶遭駭客入侵，要求你分享個資來保護你帳戶

4. 打電話要你透過Zelle匯款的銀行電話

若你不幸成為Zelle詐騙設害者，請進行以下步驟：

●聯絡銀行

若發現遭詐騙，請在第一時間銀行或信用合作社；若真的遭駭客攻擊，你的金融機構可替你做進一步調查並凍結銀行帳戶；你也可以要求退還遭詐騙的錢，雖然可能性不大。

●向執法單位舉報

聯絡銀行後，請報警，多數情況下，每個地方都會有專門的反詐騙部門或反詐騙舉報專線。

詐騙者現利用Zelle和其他支付應用程序進行詐騙的原因之一，是透過支付應用程式轉...
詐騙者現利用Zelle和其他支付應用程序進行詐騙的原因之一，是透過支付應用程式轉送的資金，在轉帳後很快就可使用。（美聯社）

釣魚 駭客 行動支付

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