捏造故事引同情 Zelle詐騙橫行 盯上獨坐公園的女性

不要隨便把手機交給陌生人，以免碰上詐騙。（美聯社）

前紐約小姐在公園遭到「假愛心真詐騙」後，在社群媒體 上呼籲其他用戶小心類似詐騙猖獗。紐約警方統計，今年已有87人通報遭到類似手法詐騙。

NBC報導，前紐約小姐西亞卡(Briana Siaca)表示，她因為聽信嫌犯捏造的故事，讓自己成為詐騙受害者，因為一群看似青少年的嫌犯，佯稱要為自己在布朗士 (Bronx)的籃球隊募款購置新球衣，「他們一直向我說明他們的球隊以及他們的表現，讓我有點分心，」西亞卡說。

其中一名男生說，「別擔心，女士，我會把我的資訊輸入您的手機。」由於嫌犯並未索取金錢，而是希望透過Zelle平台捐款，結果西卡一時失察把手機交給對方。「幾乎不到15秒鐘，他們說了道謝後人就跑走了，」西亞卡回憶說。她事後確認銀行App才發現損失2000元。

根據警方指出，影片顯示另一名受害者在市區的公園長椅上獨自坐著時，有兩名嫌疑人與她搭訕，情景與前者極為相似。「他們為何尋找獨自一人的輕鬆的目標，因為沒有其他人會介入。手法是什麼？打動那些人，引起同情心。」紐約警察局主管薩維諾(Jason Savino)表示。

紐約警察局金融犯罪小組成員多爾蒂(Matthew Doherty)表示，不到一個月，已有15名受害者被騙，損失3萬5000元，其中受害者大多為在公園的女性。紐約警察局金融犯罪小組統計，2024年至少有87人，多為女性上當受騙。警方表示，小偷通常以遊客或在靠近地鐵 沿線的公園閒逛的大學生為目標。

目前Zelle詐騙不會以信用卡詐騙方式處理。多爾蒂表示，在紐約警察局調查的87起詐騙案件中，沒有任何人拿回被騙走的錢。西亞卡使用的大通銀行(JPMorgan Chase)則透過聲明表示，「透過點對點支付平台轉帳，就等於親手交給他人現金，一旦支付完成，通常無法撤銷。提醒所有使用點對點支付服務的用戶，切勿將手機交給他人，這等同把你的整個錢包交出去。」