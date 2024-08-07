俄州曾祖母95歲開始上健身房 已持續2年感覺「太棒了」

97歲的梅斯·赫爾希現在可以做到92磅的槓上硬拉和35磅的肩推。(Starting Strength Cincinnati臉書)

俄亥俄州 一位高齡97歲的曾祖母證明，上健身房運動，沒有太老這回事，她說「感覺太棒了」，並鼓勵「年輕人」一起加入運動行列。

梅斯·赫爾希(Merce Hershey)是五個孩子的母親、八個孩子的祖母和14個孩子的曾祖母，她告訴「早安美國」(Good Morning America)節目，她是在兩年前95歲的時候，開始去俄亥俄州西切斯特(West Chester)的Starting Strength Cincinnati健身房運動，目的為了讓自己更健康，改善脊椎側彎和背部骨折等問題所引起的挑戰。

「我就只希望能變更強壯，」97歲的梅斯阿嬤說，「我一點也不害怕，我就直接來了。」

俄亥俄州高齡97歲的梅斯·赫爾希，已經是14個孩子的曾祖母，每周還是上健身房兩次，接受教練指導。(Starting Strength Cincinnati臉書)

健身房業主施羅德(Luke Schroeder)告訴「早安美國」，當身高僅4呎10吋的梅斯第一次踏入健身房時，她可以做到11磅的槓上硬拉(Rack Pull)和5磅的肩推(overhead press)；現在，她每周接受教練訓練兩次，可以做到92磅的槓上硬拉和35磅的肩推。

梅斯說，她和她的醫師都注意到了她的進步；「我的骨質密度改善了；這很棒；我還是得用助行器走路，但我很滿意，」她說，「我的健康狀況非常好，是真的。醫生說，『太棒了，』」

而梅斯的進步，不只為她自己帶來好處；施羅德表示，這位97歲的銀髮族是健身房最年長的會員，她不僅激勵了自己，也激勵了許多其他來運動的人。

施羅德指出：「當她來運動的時候，如果也剛好在這裡，看到她跟其他人一樣努力，取得進步，真的很鼓舞人心；除了她能對來運動做出承諾外，真正很鼓舞人的是她的恆心。她取得了驚人的進步，是一個很棒的例子，證明強壯更好且每個人都能變強壯。」

梅斯則表示，她覺得去健身房很有趣，並希望有更多人能去健身房運動。

「有時我會想『喔，我不想去』但我還是來了，且感覺好多了，」她補充到，「我認為只要想做，每個人幾乎都可以做到。」