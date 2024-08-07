課間冥想休息 師：有助心理健康 學生：可放鬆自己

賓州奧瑞菲德中學的情緒輔導教師卡尼克茲，引導學生進行冥想。(路透)

愈來愈多青少年面臨心理健康問題，於是有學校在校園內推廣冥想，指導學生練習冥想，改善心理狀況，而且成效相當良好。

位於喬治亞州 雷克斯(Rex)的史密斯小學(Roberta T. Smith Elementary School)一群三年級學生閉上眼睛，在錄音帶引導下，進行名為「魚翅」(shark fin)的冥想練習，指導老師富蘭克林(Kim Franklin)則在一旁輕聲叮嚀：「聽鐘聲、保持呼吸。」

根據美聯社報導，疫情期間因校園關閉，許多學生返校後出現心理障礙，而且情況日益嚴重。

聯邦疾病防治中心(CDC )去年報告指出，超過三分之一學生飽受悲傷、絕望等負面情緒折磨，於是CDC建議中小學校指導學生冥想，CDC主任柯恩(Mandy Cohen)指出：「我們知道青少年心理緊繃，所以可以指導青少年練習某種技能，以便可以處理情緒波動。」

而且統計數據顯示，2007年至2020年間，10至17歲非裔未成年人自殺率暴增144%，高居各族群之冠。

於是非營利組織「亞特蘭大 綠光基金」(GreenLight Fund Atlanta)出資贊助，將音訊平台Inner Explorer冥想課程推廣到亞特蘭大公立學校，包括非裔學生達三分之二的史密斯小學。

「亞特蘭大綠光基金」執行董事庫柏(Joli Cooper)指出：「很不幸，在喬治亞州有自殺念頭或自殺身亡的有色人種兒童人數相當多。」 並強調：「但是看看輔導這些孩子的心理專家人數，就會發現根本沒有足夠的有色人種。」

史密斯小學副校長格里格斯(Tolana Griggs)強調：「我們屬於多元學區，希望更加了解我們的學生、不同文化感受、不同文化反應，所做一切具有包容性非常重要。」

喬治亞州雷克斯市史密斯小學的學生安妮雅·伍茲正在做冥想練習。史密斯小學是亞特蘭大地區推行冥想課程的學校之一。(美聯社)

史密斯小學指導學生每天進行數次5至10分鐘的呼吸、冥想練習，確實讓學生的心理健康獲得改善，9歲的伍茲(Aniyah Woods)透過冥想，幫助她平靜下來，不再有壓力並坦言「我喜歡自己原本面貌，而且冥想課程讓我感覺更像我自己。」另外9歲的史密斯(Malachi Smith)也表示：「透過冥想來放鬆自己，每當我心情平靜，好像變成優秀的學者。」