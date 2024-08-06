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她為兒自製嬰兒玩具變成生意 與友開公司年賣2.26億元

編譯周芳苑／綜合報導
羅爾夫憑藉為兒子製作玩具的靈感，與朋友創辦Lovevery公司，專門生產幫助零至五歲嬰幼兒身心發展的玩具。（取材自領英）
羅爾夫憑藉為兒子製作玩具的靈感，與朋友創辦Lovevery公司，專門生產幫助零至五歲嬰幼兒身心發展的玩具。（取材自領英）

今年49歲的母親羅爾夫(Jessica Rolph)14年前生下第一個寶寶，不斷探索嬰兒玩具對兒子發展的影響，後來她與朋友莫里斯(Roderick Morris)2015年創立Lovevery公司，專門研產幫助零至五歲嬰幼兒身心發展的玩具，不到10年業績便達每年2.26億元。

羅爾夫2010年生下第一胎時，渴望了解與孩子大腦發展有關的所有事情；她深入研究，試圖準確了解嬰兒玩具的閃爍燈光和聲音如何影響她年幼兒子的神經通路。

一路探索促使這位母親和朋友創立Lovevery，總部位於愛達荷州博伊西(Boise)，為0至5歲兒童產製玩具，並為家長提供學習指南。

Lovevery去年營收2.26億元，目標是今年獲利。

Lovevery玩具靈感來自羅爾夫親手為兒子製作的玩具，每個玩具都有特定的成長里程碑，例如她要求丈夫買回塑膠管、鋸掉一段，讓兒子把東西穿過管子，理解某樣物品包含其他物品的概念。羅爾夫說，看到兒子玩這些玩具滿臉放光時，讓她感到激動。

創辦Lovevery前，羅爾夫是有機嬰兒食品公司Happy Family共同創辦人，她和莫里斯是十多年老友。

羅爾夫說，Lovevery是幫助父母和孩子共同開展幼兒教育的平台。

Lovevery公司出品的一套遊戲組。（取自 Lovevery公司網站）
Lovevery公司出品的一套遊戲組。（取自 Lovevery公司網站）

兩位創辦人決定先專注單一產品「遊戲健身房」(play gym)，花了近兩年、以200萬元種子資金開發，2017年上市，訂價140元，是當時市面上最昂貴遊戲墊的將近三倍，具有柔軟棉質形狀、可抓握，配備磨牙環（teething rings），陪伴嬰兒從第一次趴著到一歲生日，並針對大腦發育每個階段提供指南。

遊戲健身房上市第一年的銷售量，便超過亞馬遜(Amazon)其他同類產品。

2018年，Lovevery為0至12個月嬰兒推出訂閱遊戲套件，每兩個月80元，旨在與家庭建立持續關係；如今，訂閱服務的涵蓋範圍上調至5歲以下的兒童，每個套件平均月費40元；已有34國超過35萬人註冊，占營收86%。

Lovevery今年3月被Fast Company評為2024年最具創新力的公司之一；Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)和NFL球星馬霍姆斯(Patrick Mahomes)都分享他們孩子使用Lovevery產品的照片。

愛達荷州 亞馬遜 查克柏格

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